Tekst, który za zgodą autorki publikujemy, Iwona Peryt-Gierasimczuk zamieściła w niedzielę wieczorem na Facebooku. Autorka jest historykiem sztuki, byłą wojewódzką konserwator zabytków, a obecnie kierowniczką wydziału kultury w departamencie infrastruktury społecznej urzędu marszałkowskiego.

Przypomnijmy też, że w niedzielę pisaliśmy o kontrowersjach dotyczących lokalizacji rzeźby winiarki Emmy. Rzeźba po rekonstrukcji miała pierwotnie stanąć na skwerze przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Chrobrego, czyli mniej więcej tam, gdzie przed wojną (różnica to ok. 30 m). Później zdecydowano jednak, że Emma stanie ok. 250 m w głąb al. Niepodległości, w miejscu, gdzie rozpoczyna się deptak (mniej więcej na wysokości gruzińskiej restauracji Chinkalnia i pl. Bohaterów). Tego miejsca dotyczył też najnowszy przetarg. Informacja o nowej lokalizacji wywołała sprzeciw części mieszkańców, w tym osób, które głosowały na rekonstrukcję Emmy w budżecie obywatelskim.