W minioną niedzielę zmarł ks. Dariusz Lik. Duchowny przez ćwierć wieku był proboszczem i administratorem parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze. W momencie śmierci miał 54 lata. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Na jednoczesną walkę z COVID-19 proboszczowi zabrakło już sił.

Pogrzeb ks. Lika odbędzie się w najbliższą sobotę, 22 stycznia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11 w kościele Jezusowym przy ul. Kazimierza Wielkiego. Po nabożeństwie, ok. godz. 13, trumna z ciałem ks. Lika przejedzie na stary cmentarz przy ul. Wrocławskiej. Kondukt żałobny wyruszy spod bramy głównej.

Poniżej publikujemy list, który do naszej redakcji napisał Tomasz Nesterowicz, miejski radny i działacz Nowej Lewicy, prywatnie dobry znajomy ks. Lika.

Tomasz Nesterowicz fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Księdza Dariusza Lika poznałem w 2006 r., prowadząc moją pierwszą prezydencką kampanię wyborczą. Szukając głosów, zapukałem do drzwi parafii ewangelickiej. Siedliśmy za stołem i zaczęliśmy rozmawiać. Ksiądz i lewicowiec. Szału nie było. Po obu stronach rezerwa i dystans. Nic nie wskazywało, że to początek znajomości, przyjaźni.

Jakiś czas później ksiądz Lik poprosił mnie o pomoc dla jednego z jego parafian. Wspólne działanie zbliżyło nas. Współpracowało z nim wiele osób i organizacji w Polsce i za granicą. Ściągał pomoc dla lubuskich lecznic z pomocą Zakonu Maltańskiego. Pomagał potrzebującym, nie pytając o to, kim są, w co wierzą i jakie są ich poglądy polityczne. Przez następne lata podobnych sytuacji było dziesiątki. Wspierałem Go przy pomaganiu, przy sprowadzaniu i dystrybucji darów. Darek działał bez mediów, bez fleszy i kamer. Zawsze przychodził dla innych, nigdy dla siebie i nie był zainteresowany pokazywaniem tego, że działa. Nie robił tego na pokaz, a dlatego, że wartości, które wyznawał, nie były dla niego pustym hasłem. Wartości, które głosił z ambony w kościele, nie były jedynie „chwytem marketingowym", a celem, który starał się realizować swoim życiem. Swoją postawą gromadził koło siebie ludzi, stając się dla nich autorytetem.

Pewnego dnia zaprosił mnie do siebie. Usiedliśmy twarzą w twarz i zaczęliśmy rozmawiać. O życiu, wierze, polityce. Nie była to rywalizacja, kto wygra, kto ma rację, kto kogo przekona. Poznawaliśmy się. Ten szacunek, który dostrzegałem w Nim, widziałem też w Jego relacjach z innymi ludźmi, niezależnie od ich wiary, poglądów, wykształcenia, pozycji społecznej czy majątku. W Jego zachowaniu nie było pychy czy zadufania. Nawet, gdy był pewien, że ma rację, to nie narzucał jej za wszelką cenę. W dyskusjach był bardziej zainteresowany poznaniem innego toku myślenia, cudzych poglądów, niż tym by przeforsować własne. Akceptował inne poglądy i wartości, szanował je i ludzi, którzy je reprezentowali. W sferze wiary był zwolennikiem ekumenizmu. „Jego" kościół był miejscem nie tylko nabożeństw, ale także miejscem wydarzeń kulturalnych i wymiany myśli.

Ks. Dariusz Lik, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze Fot. Agnieszka Kosiec / Agencja Wyborcza.pl

Z czasem przestałem postrzegać Go przez pryzmat tego, że jest kapłanem, a widziałem w nim wartościowego człowieka, który zmaga się z własnymi problemami i rozterkami. W życiu prywatnym podejmował trudne decyzje, ale zgodne z jego sercem i sumieniem, nawet wtedy, kiedy wiedział, że poniesie ich konsekwencje, przyjmował je jako naturalną cenę dokonanego wyboru.

O tym, że jest poważnie chory, dowiedziałem się przypadkowo. Powiedział mi to mimochodem, tłumacząc spóźnienie na spotkanie. Nigdy nie epatował swoim „problemem" i dbał o to, by nie miał on wpływu na jego życie i aktywność. Nie poddawał się i walczył. W walce z chorobami starał się pomagać również innym, wspierając ich swoim przykładem i doświadczeniem.

Choroba nie podważała jego wiary. Mam wrażenie, że próba, jakiej był codziennie poddawany, wręcz jego wiarę umacniała. W rozmowach o przyszłości, w kontekście jego choroby, bardziej martwił się o przyszłość swoich bliskich, których kochał, swojej parafii i parafian niż o siebie. Z jednej strony robił wszystko, co mógł, by wygrać z chorobą, z drugiej starał się przygotować innych na swoje odejście. Starał się, by jego choroba i cierpienie nie stłumiło jego aktywności i planów na przyszłość.

Chciał zacieśniać relację transgraniczne pomiędzy ewangelikami polskimi i niemieckimi, budować współpracę ponad granicami.

Walczył o przywrócenia szacunku dla szczątków ludzi, znajdujących się na terenie dawnego cmentarza, obecnie Parku Tysiąclecia, i przeprowadzenie ich ekshumacji oraz pochowanie na cmentarzu komunalnym. Według niego podejście do tego tematu jest miernikiem, jeśli nie naszej wiary, to na pewno sumienia. Myślę, że bardziej by mu zależało na tym, niż na wystawnym, pokazowym pogrzebie czy nazywaniu jego imieniem ulic w Zielonej Górze.

Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, jednak we mnie zostanie blizna po Darku. Dawno temu rozmawialiśmy na temat tego co będzie „potem", po śmierci. Mam nadzieję, że to On miał rację w tej dyskusji i kiedyś jeszcze usiądę z Nim do rozmowy.

Tomasz Nesterowicz