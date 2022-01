Sauter rządzi miastem od lat 90. Nie ma komórki, bo mieszkańcy z łatwością mogą przyjść do niego do ratusza. Nie odśnieża zimą ulic, bo żal mu wydawać pieniądze w małym budżecie miasteczka. "Wyborczej" tłumaczył: "To marnotrawstwo. Bo śnieg i tak stopnieje".

Wydałby jednak każde pieniądze, by ratować malutkie dziecko.

Maja to jedna z najmłodszych mieszkanek Bytomia. Dziecko może umrzeć, jeśli mieszkańcy nie uzbierają 2 mln zł na operację serca w niemieckiej klinice. Mają jeszcze dwa miesiące.