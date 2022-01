W ambiwalentnych nastrojach wracali dziś do domów kibice Zastalu. Ich drużyna była blisko sprawienia ogromnej niespodzianki, przez ponad trzy kwarty utrzymując się na wysokim prowadzeniu w starciu z Uniksem Kazań, obecnie piątą drużyną Euroligi, najsilniejszych rozgrywek koszykarskich w Europie. W obozie rywali gwiazdy, byli gracze NBA: Mario Hezonja (19 pkt) czy Isaiah Canaan (17 pkt). Ze śmietanki zabrakło tylko O.J. Mayo, w przeszłości topowego strzelca takich klubów jak Minnesota Timberwolves czy Milwaukee Bucks, i mniej znanego, ale ważnego gracza rotacji Marco Spissu.

Tak czy inaczej, Zastal skazywany był na pożarcie. Tymczasem od samego początku miał na parkiecie inicjatywę, nadawał ton, zaskakując chyba nieco nastawionych na łatwy mecz gości (Uniks przewodzi lidze VTB, a Zastal zamyka tabelę). Zielonogórzanie grali bez presji, no i co tu dużo gadać - mieli swój dzień. Nemanja Nenadić i Andrzej Mazurczak bez większych problemów mijali pierwszą linię obrony, otwierali pozycję kolegom, genialny występ zaliczył Dragan Apić, autor 20 pkt i 12 zbiórek. Serb do spółki z kolegami nie pozwolił rywalom zdominować strefy podkoszowej (42:39 na tablicach dla Uniksu), mimo ich zdecydowanych przecież przewag fizycznych na poszczególnych pozycjach. Ba, środkowy Zastalu latał nad koszami, ładował piłkę do kosza z góry, wprawiając publiczność zgromadzoną w hali CRS w ekstazę.

Do przerwy Zastal prowadził 51:36, a trener gości Velimir Perasovic dostawał szewskiej pasji. Miał ewidentne pretensje o zaangażowanie swoich zawodników.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Po przerwie werwy mieli już więcej, mocniej przyłożyli się do obrony, ale na każdy odrobiony punkt musieli ciężko pracować. Zastal czuł się pewny, do tego morale kolejną "paczką" podbudował David Brembly. Uwierzcie lub nie, w połowie trzeciej kwarty zielonogórski zespół prowadził 63:46! Z drugiej strony, wraz z większym naciskiem Uniksu, wkradały się nerwy, np. dwóch dogodnych kontr nie wykończył Przemysław Żołnierewicz.

Niestety, 20 minut ciężkich starań Uniksu pozwoliło im się zbliżyć na 6 punktów do Zastalu pod koniec trzeciej kwarty, a potem dogonić i prześcignąć gospodarzy na nieco ponad dwie minuty przed finałową syreną. W kluczowej akcji, na minutę przed końcem i 2 punktach przewagi Uniksu, pozwoliliśmy przeciwnikom zebrać trzy piłki z rzędu w ataku. Ich akcja zamiast 24 sekund trwała dwa razy dłużej. Pod koszem zabrakło... Apicia, któremu trener Oliver Vidin akurat dał odpocząć (i chronił przed piątym faulem). Potem zza łuku na remis rzucali jeszcze Tony Meier i Nemanja Nenadić, ale obaj spudłowali. Końcowy wynik: 85:80 dla Uniksu.

Piłka meczowa wędruje do Johna Browna, który słynie z defensywy i serca do gry, a dziś musiał ciągnąć kolegów także na atakowanej stronie i jeszcze raz świecić przykładem. Amerykanin zdobył aż 20 pkt, dołożył 9 zbiórek, 5 asyst i 3 przechwyty.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 80:85 UNIKS KAZAŃ

Kwarty: 22:15 | 29:21 | 16:25 | 13:24

ZASTAL: Nenadić 11 (1), Joseph 8, Żołnierewicz 3, Zyskowski 8, Apić 20 oraz Meier 13 (1), Mazurczak 11 (1), Sulima 0.

UNIKS: L. Brown 12 (1), Brentley 0, Woroncewicz 6 (2), Hezonja 19, J. Brown 20 oraz Canaan 17 (3), Jekiri 8, Zajcew 2, Uzinskij 1, Komołow 0.