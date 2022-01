"Mamy 53 420 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - poinformowało we wtorek przed południem Ministerstwo Zdrowia. To najgorszy wynik od momentu dotarcia pandemii do Polski.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Ile zakażeń wykryto w poszczególnych województwach?

Mazowieckie - 8524 zakażeń

Śląskie - 8042,

Wielkopolskie - 4583,

Małopolskie - 4557,

Dolnośląskie - 4423,

Pomorskie - 3722,

Łódzkie - 3499,

Lubelskie - 3001,

Podkarpackie - 2785,

Kujawsko-Pomorskie - 2204,

Zachodniopomorskiego - 2120

Warmińsko-Mazurskie - 1579,

Podlaskie - 1259,

Opolskie - 1219,

Świętokrzyskie - 984, l

Lubuskie - 649.