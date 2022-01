Zastalowcy znów mieli krótką przerwę od grania z powodu koronawirusa, tym razem nie w ich własnej szatni, a klubu ze Stargardu. W najbliższą sobotę wracają jednak do gry wyjazdowym meczem przeciwko MKS-owi Dąbrowa Górnicza.

MKS to jedna z najsłabszych ekip obecnego sezonu Energa Basket Ligi, choć z bilansem 6-12 może czuć się bezpieczny, jeśli chodzi o utrzymanie. W tabeli zajmuje czwarte miejsce od końca, ale ze składem, który dostał trener Jacek Winnicki, trudno byłoby nawet myśleć o czymś więcej. O sile polskiej rotacji w Dąbrowie stanowią Michał Nowakowski, Adam Brenk i Marcin Piechowicz, wspomagani weteranem pierwszoligowych parkietów Filipem Małgorzaciakiem.

Znacznie bardziej należy bać się dostarczającego 20 pkt na mecz Devyna Marble'a, Amerykanina o jordanowskim wzroście, czy też jego rodaka, gracza typu combo guard - Michaela Lewisa (16 pkt na mecz). Generalnie, MKS stoi zagranicą. Siedmiu na siedmiu najlepiej punktujących w zespole to obcokrajowcy, w tym niedawno sprowadzony D.J. Fenner. Pod koszami z Draganem Apiciem bić się będą Josip Sobin i Milivoje Mijović.

W zielonogórskim klubie próbowaliśmy się dowiedzieć, czy wystąpią już sprowadzeni przed tygodniem Paul Jackson i Ousmane Drame, ale wygląda na to, że na razie to tajemnica. Biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatnich lat, Amerykanie raczej zadebiutują trzy dni później w meczu przed własną publicznością z kazachską Astaną (liga VTB), by w ten sposób zachęcić więcej osób do kupienia biletów i obejrzenia meczu na żywo.

Sobotni mecz z MKS-em rozpocznie się o godz. 18. Transmisję na żywo obejrzeć będzie można jedynie w serwisie emocje.tv.

ENERGA BASKET LIGA

MKS Dąbrowa Górnicza vs Enea Zastal BC Zielona Góra

sobota, 28 stycznia; początek o godz. 18.

Transmisja na żywo w serwisie emocje.tv