Rok temu w Zielonej Górze zebrano podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ok. 400 tys. zł, co było sumą rekordową. Kwesty nie pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Do szpitala w tymże roku przyjechał sprzęt za blisko 350 tys. zł. Do dziś pracują na bloku operacyjnym nowoczesne aparaty do znieczulania z kardiomonitorem inwazyjnym. Pierwszym pacjentem był urodzony w szpitalu wcześniak.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.