Na czele zielonogórskiego sztabu WOŚP stoi Filip Gryko, radny komitetu prezydenta Zielonej Góry. W sztabie Orkiestry pomagają mu inni prezydenccy radni, prowadzą m.in. licytacje na scenie.

Gryko ze swoją ekipą radnych, Grzegorzem Hryniewiczem, Pawłem Wysockim. Mariuszem Rosikiem czy Tomaszem Sroczyńskim, od lat wystawiają na aukcje (licytują nie na allegro, a na scenie) kontrowersyjne pomysły, przypominające "zabawy" z poprawczaka lub falę z internatów. Sporo w nich przemocy.

'Podpal radnego' na finale WOŚP Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

"Podpal radnego", jedna z ostatnich na finale WOŚP, polegała na potraktowaniu radnego słupem ognia. Radny był oczywiście w przeciwogniowym uniformie. Aukcja nie spodobała się mieszkańcom. - Dajecie dzieciom paskudny przykład. Nawołujecie do krzywdy i przemocy. Ktoś to może wziąć na serio. Życie to nie jest gra komputerowa - pisali w internecie.

We wcześniejszych finałach radni dawali się oblewać wodą z węży strażackich (hasło "Olej radnego"), obrzucać tortem ("Dowal radnemu") czy kąpać się w basenie z lodowatą wodą ("Pociągnij radnego za sznurki").

W najbliższą niedzielę, podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy Orkiestra tym razem zbiera pieniądze na diagnostykę okulistyczną i leczenie wzroku u dzieci, proponują:

- Nasza propozycja to strzyżenie, golenie włosów i brody z udziałem profesjonalnego barbera. Oczywiście zwycięzcy nic nie ogranicza, może ogolić nas na łyso. Cel jest szczytny, a włosy prędzej czy później odrosną.

Radni uznali, że to pomysł oryginalny i "jak zwykle zaskakujący". Pierwszy głowę do "ogolenia" wystawił Gryko. Miejscowy sztab WOŚP liczy, że dołączą następni radni.

Licytacja odbędzie się w niedzielę wieczorem (przed "Światełkiem do nieba") na scenie przy Filharmonii Zielonogórskiej.

