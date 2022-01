Orkiestra Jurka Owsiaka gra już po raz 30. W całej swojej historii WOŚP zebrała 1,5 mld zł i kupiła za to ponad 67 tys. urządzeń ratujących zdrowie i życie. Celem na jubileuszową edycję jest zebrać kolejne miliony, by wyposażyć polskie szpitale w nowoczesny sprzęt do leczenia wzroku u dzieci.

W Zielonej Górze impreza rozpocznie się o godz. 9.30. Wtedy w miasto wyjedzie mobilna scena, która objedzie też dzielnicę Nowe Miasto. Na głównej scenie pod filharmonią natomiast dziać się zacznie o godz. 16. Gwiazdami wieczoru będą Cleo, Mesajah, Big Cyc.