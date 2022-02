Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Zbiórkę utworzyła Iwona Łazaruk, właścicielka sklepu wegańskiego Kardamon przy ul. Słowackiej w Zielonej Górze. TUTAJ możecie pomóc Malinówce kupić nowe rodziny pszczele i naprawić ule.

"Dziś przychodzimy do Was z prośbą o małą pomoc dla Malinówki! Chyba każdy nasz klient ich zna, a przynajmniej o nich słyszał albo zajadał ich pyszne wegańskie cuda. A kto z Zielonej nie zna ich słynnego na kraj chleba na zakwasie?", opisuje gospodarstwo właścicielka Kardamonu.

Magdzie i Sylwestrowi Świderskim, właścicielom Malinówki, poświęciliśmy duży tekst w 2017 r.

"Gospodarstwo Malinówka państwa Magdy i Sylwestra Świderskich leży we wsi Drągowina pod Nowogrodem Bobrzańskim, a właściwie – ok. 500 metrów od wsi, tuż pod lasem. Wraz z nimi i ich dziećmi (Jagienka i Gniewko), mieszkają tu owce wrzosówki, kozy, jagnięta, perliczki, kaczki, kury i pszczoły. W Malinówce jest naturalna pasieka, w której powstają miody. Dookoła rozciągają się las i łąki, przed domem płynie dziki strumień. Jest jak w bajce" - pisała w zielonogórskiej "Wyborczej" Paulina Nodzyńska.

Dzień Otwartych Farm w Gospodarstwie Malinówka w Drągowinie Fot. Paulina Nodzyńska/AG

Podczas weekendowej wichury wiatr uszkodził pasiekę w Malinówce. Właściciele stracili 37 rodzin pszczelich. Koszt sprowadzenia jednej rodziny to od 350 do 600 zł.

"Ule pospadały ze stojaków. Niektóre są zupełnie puste. Wiadomo, że straty są duże. Finansowe - to jedno, ale ci ludzie kochają pszczoły, więc serducha roztrzaskane" - pisze Iwona Łazaruk.

Właścicielka Kardamonu tłumaczy: "Niestety życie na wsi, w lesie to nie jest taka sielanka. To praca całą dobę, a i straty bywają olbrzymie. Lisy duszą kury, jastrzębie porywają młode, wilki zagryzają kozy i owce. No tak jest, to prawo natury, choć akurat wiele tych przykrych spraw jest wynikiem ingerencji człowieka. Nie ma dzików, to wilki nie mają co jeść. Zabieramy im naturalne środowisko, to podchodzą pod domy.

Można tak w nieskończoność. Podczas weekendowej wichury została uszkodzona ich pasieka. Dlatego chcielibyśmy im pomóc. Bez ich zgody, bez błogosławieństwa. Może będą źli, ale w ogóle nas to nie interesuje!

Niestety co chwilę natura, którą tak szanują i wobec której są tak ogromnie pokorni, podcina im skrzydła. Pomóżmy im latać!"

TUTAJ możecie wesprzeć zbiórkę, dzięki której Malinówka będzie mogła kupić nowe rodziny pszczele i naprawić ule.

