Polana wypoczynkowa na Wzgórzach Piastowskich istnieje wiele lat i niestety też wiele razy była niszczona przez wandali. Miasto odnowiło ją parę lat temu, po tym jak nieznani sprawcy spalili dach altany, połamali ławki, zniszczyli palenisko z kostki granitowej.

Miejscówkę odnowiono, kupiono nową, większą wiatę ze stołem i ławkami, ładowany energią słoneczną akumulator do ładowania smartfonów i puszczania muzyki z głośników (iSolarBox), zasadzono nowe drzewa. Te ostatnie nie ostały się długo. Na przełomie maja i czerwca zeszłego roku ktoś je pościnał, najprawdopodobniej użył siekiery.

Altana i pozostały sprzęt przez jakiś czas cieszyły się spokojem. Ale to minęło. Obecnie polana jest totalnie zdewastowana, o czym na Facebooku poinformował Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

"Proszę poświęć kilka minut swojego cennego czasu, zobacz co potrafią zrobić »ludzie«. Jak wiecie Miasto cały czas coś robi, cały czas coś się dzieje, malujemy, budujemy, odnawiamy, poprawiamy, instalujemy, naprawiamy … ale są tacy, którzy tego nie szanują. Niszczą, kradną podpalają … Kurde ręce opadają" - napisał Kubicki.

Zniszczeń dokonano 23, 28 i 31 stycznia. Ogólne straty wyceniono na 32 tys. zł. Spalony został stół, wiata podpalona i uszkodzona, ławki połamane, a solar do ładowania telefonów zniszczony. Na koniec ktoś jeszcze ukradł z niego kamerę.

"Jak widzieć jest tego sporo i to tylko kilka dni !!! Zamieszczam kilka fotek. Może kogoś rozpoznacie? Może pomożecie odnaleźć tych ludzi. Ja na ich miejscu sam bym się zgłosił do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i postarał się to naprawić. Czeka na Was Paweł Wysocki. Udostępniajcie ten post. Trzeba łapać takich g… Brak słów na takie coś !!!" - zaapelował Kubicki do mieszkańców.

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent postanawia ścigać przestępców na własną rękę, publikując wizerunki sprawców bez zgody sądu (musi ją mieć nawet policja). W przeszłości szukał w ten sposób kobiety, która wyrwała kwiaty z donicy na deptaku.

