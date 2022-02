Marszałek lubuska o niesprawiedliwym podziale pieniędzy z perspektywy unijnej i Krajowego Planu Odbudowy mówi w opublikowanym wywiadzie w portalsamorzadowy.pl.

- Nie złożyliśmy broni i wciąż walczymy o zwiększenie alokacji dla regionu lubuskiego. Złożyliśmy oficjalny protest do Komisji Europejskiej wspólnie z województwami zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim - mówi.

Polak wątpi, by pierwsze nabory na projekty unijne ruszyły w najbliższych miesiącach. - W regionach jesteśmy gotowi, mamy zaktualizowane strategie rozwoju, przygotowane programy wdrażania i olbrzymie potrzeby. Pandemia, kryzys gospodarczy nie mogą czekać. Niestety, Krajowy Plan Odbudowy nam odpłynął, co do RPO [Regionalny Plan Operacyjny - red.] również trudno wskazać jakieś konkretne terminy. Mam nadzieję, że rząd w końcu będzie praworządny, odpuści sprawę Izby Dyscyplinarnej... Bez funduszy europejskich nie poradzimy sobie z aktualnymi wyzwaniami - komentuje w wywiadzie marszałek lubuska. Cała rozmowa - TUTAJ.

Polak podpisała się pod listem marszałków do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podziału pieniędzy z rządowych programów na drogi w regionach. List firmują także marszałkowie: zachodniopomorski, opolski, kujawsko-pomorski, wielkopolski, mazowiecki i pomorski.

- Sprzeciwiamy się nierównemu traktowaniu mieszkańców przez rząd PiS - komentuje w sieci Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski.

- Dostrzegamy różnicę w podziale środków, zadania drogowe: woj. lubelskiego, woj. podkarpackiego, bogatej Małopolski i Śląska, a nawet bardzo zamożnego Dolnego Śląska otrzymały aż 70 proc. dofinansowania. Nasze regiony otrzymały skromniejsze wsparcie. Uważamy to za nierówne traktowanie obywateli naszych województw. Nasi mieszkańcy nie zasługują na segregację według klucza politycznego - piszą marszałkowie.

