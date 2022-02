Termin "orędzie" należy w tym przypadku traktować z przymrużeniem oka. W rzeczywistości to pamflet na działalność i politykę Janusza Kubickiego, prezydenta Zielonej Góry. Janusz Rewers w swoim materiale wypomina mu chęć wyburzenia amfiteatru czy tworzenie tzw. ogródków kieszonkowych w mieście poprzez karczowanie zieleni.

Najwięcej miejsca Rewers poświęcił jednak przyjaźni Kubickiego ze skompromitowanym lubuskim posłem i byłym już wiceministrem sportu Łukaszem Mejzą. Rewers gra etykietą "lubuskiego Dyzmy", która przylgnęła do Mejzy po serii afer z jego udziałem. Przypomina, że to Kubicki promował jego kandydaturę do Sejmu (to także Kubicki załatwił Mejzie miejsce na listach PSL), wspierał go w kampanii i na plakatach, nazywał swoim uczniem.