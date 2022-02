Startuje plebiscyt, w którym wybieramy Złote Gwiazdy, czyli najważniejsze inwestycje, projekty, wydarzenia albo przedsięwzięcia unijne w woj. lubuskim.

Czekamy na Wasze propozycje. Możecie przesyłać je do piątku, 18 lutego na adresy: listy@zielona.agora.pl oraz listy@gorzow.agora.pl.

Wskażcie, które z inwestycji z wykorzystaniem pieniędzy z Unii Europejskiej były Waszym zdaniem najważniejsze, najciekawsze, najbardziej opłacalne dla województwa albo lokalnych społeczności. Przyślijcie też uzasadnienie.

Za dwa tygodnie przedstawimy listę nominacji. Rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 6 marca.

Wyniki plebiscytu ogłosimy 17 marca podczas uroczystej gali w Warszawie.

Dwunastka „Wyborczej"

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Mamy małą podpowiedź. W redakcji wytypowaliśmy 12 inwestycji, które naszym zdaniem mogą pretendować do miana Złotej Gwiazdy w Lubuskiem. Możecie sugerować się naszymi propozycjami, przesyłając swoje typy, ale nie musicie. Liczymy na Waszą kreatywność.

Staraliśmy się, żeby przedstawione inwestycje były różnorodne. Łączy je jedno: Żadna z nich nie powstałaby, gdyby nie potężne dofinansowanie unijne. O wszystkich można też powiedzieć, że się sprawdziły.

Są wśród nich zarówno twarde inwestycje drogowe, jak i działania związane np. z poprawą dostępności kultury.

Jest m.in. droga ekspresowa S3, bez której trudno chyba wyobrazić dziś sobie życie lubuskim kierowcom. Pamiętacie jazdę nad morze 20 lat temu, gdy jeszcze nie było „eski", a trasa wiodła przez centrum Gorzowa?

Są kluczowe inwestycje w zdrowie. W Zielonej Górze Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a w Gorzowie ośrodek radioterapii w szpitalu.

Szczególnie cieszą nas miejsca, które jeszcze niedawno wielu omijało szerokim łukiem, a które stały się wizytówkami miast, magnesami przyciągającymi turystów. W Gorzowie jest to m.in. Kwadrat, w Zielonej Górze chociażby pałac i park Doroty Talleyrand-Perigord w Zatoniu.

Warto przypomnieć wielomilionowe inwestycje w transport i komunikację. MZK w Zielonej Górze kupił autobusy elektryczne, a w Gorzowie nowe tramwaje. W obu miastach zainwestowano też w infrastrukturę. Przebudowa zajezdni, budowa centrum przesiadkowego czy stacji do ładowania autobusów w południowej stolicy województwa, remonty torowisk w północnej.

Co oczywiste, uwaga nie może się koncentrować jedynie na największych miastach regionu. Na uwagę zasługuje chociażby Regionalne Centrum Ratownictwa w Witnicy. W miejscu, które wcześniej było nieużytkiem, powstał budynek, gdzie obok siebie działają strażacy ochotnicy, policjanci i ratownicy medyczni. Teraz łatwiej o koordynację działań i współpracę.

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze to przykład milionów dobrze zainwestowanych w kulturę. Dzięki nowej części muzeum zwiedzający mogą wreszcie w nowoczesnej formule obejrzeć eksponaty związane z historią miasta. Wcześniej, w pamiętającej PRL sali, niektóre dokumenty były wyblakłe od światła słonecznego, a eksponaty w zwykłych gablotach wręcz zniechęcały do poznawania dziejów Zielonej Góry. Teraz, w powiększonym MZL jest też piętro poświęcone sztuce współczesnej i wystawom Złotego Grona.

Na naszej liście są też Nowa Sól i Bytom Odrzański. W tym pierwszym mieście na unijnej rewitalizacji zyskała m.in. dzielnica portowa, w drugim – dawny zbór ewangelicki, na którym wielu w Bytomiu postawiło już krzyżyk. Gdy wydawało się, że zabytkowy kościół czeka zagłada, powstało tam muzeum archeologiczne z prawdziwego zdarzenia.

Można wymieniać jeszcze długo. Woj. lubuskie od 2004 r. otrzymało z unijnej kasy ponad 21 mld zł. Zrealizowaliśmy za to prawie 7 tys. projektów o łącznej wartości ponad 35 mld zł. Które z nich to Złote Gwiazdy? Może wskażecie np. Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku? Dzięki niemu zwiedzanie Parku Narodowego Ujście Warty będzie znacznie atrakcyjniejsze. Wreszcie powstało miejsce, gdzie zatrzymają się wycieczki szkolne i turyści. Ośrodek nie został jeszcze co prawda oficjalnie otwarty, ale zwiedzali go już pierwsi goście.

Nasze propozycje:

Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze Droga S3 Autobusy elektryczne w Zielonej Górze Rozbudowa muzeum w Zielonej Górze Nowe tramwaje w Gorzowie Ośrodek radioterapii w szpitalu w Gorzowie Nowy Kwadrat w Gorzowie Bulwary nad Wartą w Gorzowie Regionalne Centrum Ratownictwa w Witnicy Odbudowa starego zboru w Bytomiu Odrzańskim Port i dzielnica nad Odrą w Nowej Soli Park i pałac w Zatoniu

Jakie są Wasze kandydatury do plebiscytu "Szukamy Złotych Gwiazd"? Piszcie na:

listy@zielona.agora.pl oraz listy@gorzow.agora.pl. Na propozycje czekamy do do piątku, 18 lutego.