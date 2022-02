Zielonogórski Ośrodek Kultury (ZOK) zaprasza na dwa walentynkowe koncerty. Bilety tylko po 10 zł. Na scenie sali Hydro(za)gadka przy ul. Festiwalowej zobaczymy lubuskich artystów, którzy mają za sobą różne telewizyjne występy i produkcje. Dlatego koncerty noszą tytuł „Nasi z ekranu".

Pierwszy koncert walentynkowy w niedzielę, 13 lutego o godz. 19. Zaśpiewa Paulina Gołębiowska, półfinalistka programu „The Voice of Poland". Wokalistka, pianistka, tekściarka, jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie wykłada wokalistykę jazzową na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na koncie ma występy m.in. z Urszulą Dudziak, Jarosławem Śmietaną i Krzysztofem Kiljańskim. W Zielonej Górze usłyszymy kompozycje z autorskiego projektu, który powstał dzięki wieloletniej współpracy z Tomaszem Jędrzejewskim. Kto lubi połączenie jazzu, soulu, popu, r&b z muzyką elektroniczną, na pewno się nie zawiedzie.

Koncert w Walentynki

Na drugi koncert w ramach „Nasi z ekranu", ZOK zaprasza w poniedziałek, 14 lutego o godz. 19.

Na scenie zobaczymy Wiktorię Wiater, zwyciężczynię „Szansy na sukces", która śpiewać się uczyła w ZOK w Studiu Piosenki „ERATO oraz Dominika Hoffman, która również ma za sobą udział w „Szansie na sukces" z piosenkami Haliny Mlynkovej. Dziś jest wokalistką Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia.

I na finał kwartet „Lepiej późno niż wcale". Bożena Wesołowska, Aleksandra Matusiak-Kujawska, Bernard Łyżwiński i Lech Sawicki kończyli studia na WSP w Zielonej Górze w połowie lat 80. - Nudząc się w przerwie covidowej poprzedniej zimy, wpadłem na pomysł, aby odświeżyć stare kontakty i wspólnie pośpiewać. Bożenka i Ola bez dłuższego namysłu chętnie przystąpiły do współpracy, Benek był na miejscu. Wybór tych osób był nieprzypadkowy, bowiem chodziło o głosy poruszające się w różnych skalach. Po głowie chodził mi kwartet wokalny śpiewający w stylu "The Manhattan Transfer" - tłumaczy Sawicki. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, o czym przekonali się widzowie "The Voice Senior" w TVP 2.

