Otrzymaliśmy list otwarty, którego autorem jest dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Pracowni Rewitalizacji Społecznej w Instytucie Socjologii UZ. Leszkowicz-Baczyński adresuje go - w imieniu swoim i mieszkańców okolic lasku przy al. Wojska Polskiego - do prezydenta Janusza Kubickiego. W liście porusza temat sprzedaży przez miasto tego terenu. Poniżej publikujemy list.

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana z refleksją i jednocześnie apelem. Postawmy sprawę jasno: przestrzeń miejska jest dobrem publicznym, jako mieszkańcy mamy prawo oczekiwać od władz i służb miejskich zachowania i pielęgnacji zachowanych jeszcze stref zieleni miejskiej. Aktualnie dotyczy to przeznaczonej do sprzedaży przez Urząd Miasta, zalesionej działki przy al. Wojska Polskiego, za stacją paliwową Orlen (działka nr 834/20). Obszar ten, o łącznej powierzchni 2 183 m kwadratowych jeszcze niedawno był pielęgnowany przez służby miejskie, wycinano samosiejki i przycięto zbędne gałęzie. Dawało to nadzieję na zachowanie dotychczasowej funkcji miejsca, na którym znajduje schronienie wiele gatunków zwierząt i ptaków. Zaznaczę, że jest to obszar w 100 proc. swej powierzchni zalesiony kilkudziesięcioletnimi drzewami liściastymi i iglastymi. W jego sąsiedztwie znajdują się liczne domy mieszkalne, a dla mieszkańców teren stanowi naturalną barierę akustyczną przed hałasem i spalinami z silnie obciążonej trasy na Krosno Odrzańskie. Dlatego z głębokim zaniepokojeniem odebrałem informację o wystawieniu na sprzedaż, a prawie jednocześnie o zakończonej już licytacji tej działki. Zaznaczę, że:

- zlokalizowana jest pomiędzy wieloma budynkami mieszkalnymi, w tym bezpośrednio domem wielorodzinnym,

- nie stanowi ona nieużytku,

- to naturalny, zalesiony teren o wartości przyrodniczej i wizualnej. Budowa w tym miejscu obiektu handlowego spowoduje znaczne pogorszenie się warunków mieszkalnych i naturalnych otoczenia.

W ofercie sprzedaży dostrzegłem sformułowanie „ukształtowanie terenu jest zróżnicowane". Warto rozwinąć tą kwestię: wspomniany obszar zlokalizowany jest w pasie dawnego terenu pokopalnianego, ciągnącego się od północy (od zalesienia przy osiedlu Zacisze, dalej obok obiektów Kampusu B Uniwersytetu) po osiedle Przyjaźni. Proszę zwrócić uwagę, że bezpośrednio obok budynku Kampusu B Uniwersytetu widoczne są liczne zapadliska dokumentujące opadanie gleby w pozostałościach dawnej kopalni węgla brunatnego, a miejsce to znajduje się po przeciwległej stronie al. Wojska Polskiego, w odległości ok. 150 m. Te same zjawiska widać w obszarze opisywanej działki. Nie trzeba być geologiem, by wiedzieć, że realizacja jakiejkolwiek inwestycji budowlanej w tym miejscu obarczona jest znacznym ryzykiem.

O jeszcze jednej kwestii wypada tu wspomnieć. Pierwszą jest sposób, w jaki stosunkowo niedawno zrealizowano „przygotowanie" terenu pod budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych, przylegającym do działki (pętla Wyczółkowskiego). Nie w tym rzecz, byśmy kwestionowali ideę ekologicznego transportu miejskiego, tym samym konieczność montażu ładowarek. Nie można jednak realizować takiego planu bez żadnych konsultacji, drogą wycinki większości rosnących tam dotąd drzew. Przypomnę, że zrobiono to w sobotni poranek, po godz. 6, w porze lęgowej ptaków. Wycinka kilkudziesięciu dorodnych drzew zajęła ludziom z piłami zaledwie godzinę i stanowi przykład ewidentnego pominięcia opinii i potrzeb mieszkańców. Widok tego miejsca po wycince był dla mieszkańców przerażający. Jest dla nas niewyobrażalne, by kilka metrów dalej realizować kolejny pomysł likwidacji zielonej enklawy. Pamiętając o fatalnym, naruszającym prawo ochrony środowiska wykonaniu tej inwestycji chcielibyśmy zachować rosnący obok las w dotychczasowej postaci, kontynuując pielęgnację przez służby miejskie drzew i zieleni w jego obrębie.

Poza opisanym tu przypadkiem chodzi generalnie o sytuację Zielonej Góry, której tradycyjnie przypisuje się miano „najbardziej zielonego miasta" w kraju. Jednak wszyscy, którzy tu mieszkają (a przynajmniej znają miejscowe realia) wiedzą, że ta piękna fraza nie ma pokrycia w faktach. Bo mówiąc „zielone miasto", wyobrażamy sobie ośrodek miejski pełen parków, których u nas jak na lekarstwo. Zapewne był Pan w nieodległym Berlinie, w którym miejska zieleń to wielohektarowe obszary leśne. Także wiele krajowych miast dostarcza pozytywnych przykładów w tym wymiarze. Tymczasem w powojennych dekadach polikwidowano rozsiane w przestrzeni miasta poniemieckie winnice, przeznaczając je pod zabudowę miejską. Skąd więc legenda o „zielonym mieście"? Wystarczy spojrzeć na oficjalną dokumentację i opracowania ekspertów, w tym choćby „ZIELONA" ZIELONA GÓRA. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra (2015). Jeśli choćby pobieżnie przyjrzeć się zamieszczonej w opracowaniu mapce, widać jasno, że tereny rekreacyjne, wyposażone w zieleń znajdują się w przeważającej mierze w otulinie miasta, poza obszarem „starej" Zielonej Góry. Są wiec rozlokowane z dala od centrum, na przylegających do dawnego układu administracyjnego obszarach. I choć oficjalnie znajdują się w przestrzeni miejskiej, to jednak mieszkańcy Zielonej Góry nie mają z nimi bezpośredniej styczności, choć mogą korzystać z ich uroku dzięki wycieczkom. Wyjątek stanowi tu Las Piastowski. Nawiasem mówiąc, Lasy Państwowe zadeklarowały w 2022 r. wycinkę ok. 21 ha lasów w pobliżu Raculi, Drzonkowa i Zaboru. Także przyjrzenie się miejscowym parkom nie nastraja optymistycznie, są one bowiem rzadkością w obrębie miejskiej zabudowy. Proszę spojrzeć na mapkę z cytowanego opracowania, konkluzje są jednoznaczne.

Jeszcze jedno chciałbym podkreślić: od wielu lat realizowane są w Zielonej Górze działania rewitalizacyjne. To oczywiście dobrze, idea zasługuje na rozwijanie i aprobatę. Ale jednak w dotychczasowych, krajowych opracowaniach poświęconych wzorowym realizacjom rewitalizacyjnym w kraju nikt nie uwzględnia zielonogórskich dokonań. Widać, mimo poniesionych nakładów i spełnienia „formalnych warunków" odbiegają one założeniami (w efekcie – rezultatami) osiągniętymi przykładowo w Łodzi, Wałbrzychu, także Gorzowie, nie wspominając o dziesiątkach pozostałych, nawet zupełnie niewielkich ośrodków. Proszę to sprawdzić.

Zapyta Pan, czemu służyć ma powyższy wywód? Ponieważ od lat mieszkańcy miasta walczą o utrzymanie pozostałych jeszcze enklaw zieleni, a nawet pojedynczych drzew stanowiących cenne zabytki przyrodnicze. Sporządzenie ich listy jest oczywiście możliwe, zajęłoby tu jednak sporo miejsca. Tendencja likwidacji terenów zielonych ma w Zielonej (!) Górze niestety utrwaloną, niechlubną tradycję. Wycinka starego drzewostanu uzasadniana względami bezpieczeństwa tylko w mniejszej części przypadków uznana jest za zasadną, a wiele okazów drzew można było uratować. Ile razy można powtarzać, że wieloletnie, dorodne drzewa tworzą klimat miejski i jego pejzaż, jednocześnie są schronieniem dla ptactwa, produkują tlen i regulują gospodarkę wodną, stanowią też wytłumienie dla miejskiego hałasu? Stosowana przez Urząd Miasta strategia nowych nasadzeń nie spełnia niestety swojej roli, bowiem dwumetrowe drzewka nie rekompensują poniesionych strat w środowisku naturalnym, jak również nie jest w stanie rekompensować dobrostanu mieszkańców.

Mam wreszcie do Pana pytanie: dlaczego w tak wielu przypadkach o licytacji gruntu miejskiego dowiadują się przede wszystkim osoby uczestniczące w przetargu, nie wiedzą natomiast o procedurze sprzedaży mieszkańcy terenów przylegających? Może to wina moja i moich sąsiadów, że nie śledzimy codziennie stron BIP-u, by dowiedzieć się o kolejnych planach sprzedaży gruntów miasta? Jaką rolę odgrywać mają konsultacje społeczne, gdy procedura sprzedaży dobiegła końca? Czy nie byłoby korzystną alternatywą poinformowanie o planach sprzedaży lokalnych aktywistów? Jestem przekonany, że poza mną znalazłoby się wielu nabywców tego terenu, których wspólnym celem byłoby zachowanie go w dotychczasowej postaci, bez komercyjnego wykorzystania. A może znalazłby Pan czas, aby spotkać się z mieszkańcami i wytłumaczyć swoje racje? Pytam, ponieważ nie spotkałem się z jakimkolwiek, nawet pojedynczym przypadkiem akceptacji likwidacji „naszego" lasku ze strony zamieszkujących tu zielonogórzan.

Mam nadzieję, że przedstawioną argumentację uzna Pan za zasadną i byłbym zaskoczony, gdyby stało się inaczej. Wszystkim nam zależy, by nasze miasto stawiane było jako przykład ośrodka nowocześnie zarządzanego, opartego na ekologii – co oznacza poszanowanie enklaw naturalnej zieleni i starego drzewostanu, miasta, w którym potrzeby i głosy mieszkańców są traktowane z uwagą, bo przecież na to zasługują. Dlatego liczę na Pana reakcję.

Z poważaniem

Jerzy Leszkowicz-Baczyński

(w imieniu swoim i mieszkańców terenów przylegających)

