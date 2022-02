Od czwartej rano do godz. 9 nie było w całej Zielonej Górze prądu. Szpital działał na własnych agregatach, ale w każdej chwili lecznicę w podtrzymaniu zasilania mogła wspomóc straż pożarna.

Wichura w Zielonej Górze, park Tysiąclecia, 19 lutego 2022 r. Fot. Artur Łukasiewicz/agencjawyborcza.pl

- Mamy sporo własnych agregatów, w każdej chwili mogliśmy „dotankować" szpitalne urządzenia – mówi starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, rzecznik PSP w Zielonej Górze.

Zielonogórscy strażacy od północy do rana wyjeżdżali do interwencji ponad sto razy. Głównie do usuwania połamanych drzew i konarów. Potężne drzewo m.in. wiatr powalił w parku Tysiąclecia. Właściciel jednego z samochodów miał szczęście, zabrakło centymetrów, by konar zmiażdżył pojazd.

Strażacy dzwonili do mieszkańców, którzy korzystają z urządzeń podtrzymujących życie, m.in. pomp insulinowych. Dostarczali własne, przenośne agregaty. – W powiecie zielonogórskim dostarczyliśmy je do dziesięciu domów. W każdej chwili możemy do innych, podjedziemy i pomożemy – dodaje kapitan Kaniak. Ocenia, że sytuacja w mieście powoli wraca do normalności. Energetycy dołączają do sieci kolejne rejony miasta, m.in. śródmieście i Wzgórze Braniborskie.

