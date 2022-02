Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Po ostatnich wichurach najważniejsza informacja jest taka, że aura wreszcie się uspokaja, wiatr nie powinien już tak mocno dawać się we znaki w najbliższym czasie.

To, co przewidują synoptycy, można nazwać zapowiedzią wiosny. Od środy w Zielonej Górze ma być cieplej, bo też i znacznie częściej zza chmur będzie wyglądać słońce. W środę w dzień ma być osiem stopni, w następnym tygodniu zaś temperatura podskoczy do nawet 10 stopni. Prognozy nie przewidują przez najbliższy miesiąc prawie żadnych opadów z wyjątkiem najbliższego piątku i soboty. W najbardziej wietrzne dni nie powinno wiać z prędkością większą niż 24 km na godz.