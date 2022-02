Impulsem do napisania tego tekstu był zdjęcie premiera Mateusza Morawieckiego pozującego do zdjęcia na szczycie szefów europejskich partii prawicowych. Nasz uśmiechnięty premier stał w otoczeniu fanklubu prezydenta Putina.

Putin jest bożyszczem europejskiej i nie tylko europejskiej, jak widać po wypowiedziach medialnych Trumpa, prawicy. Prawicy imponuje rosyjski konserwatyzm stanowiący jeden z filarów ideologicznych odbudowy Wielkiej Matki Rosji. Każdy z tych przywódców chciałby rządzić w swoim kraju tak, jak Putin rządzi w Rosji, bez opozycji, z podległymi mediami i sądami. Niestety na drodze stoi im Unia Europejska nie pozwalająca na zamykanie niezależnej prasy i likwidowanie niezawisłych sądów.

Bruksela. Mateusz Morawiecki spotkał się z Marine Le Pen Twitter/@MLP_officiel

"Putinowski konserwatyzm" jest podstawą ideologiczną budowy państwa rosyjskiego i postrzegania relacji międzynarodowych. Rywalizacja międzynarodowa jest w nim przedstawiana nie w kontekście "starcia" gospodarczego czy politycznego a walki "wartości", "dobra i zła", co powoduje, że w polityce zagranicznej Rosja ma do spełnienia pewnego rodzaju misję szerzenia dobra, czyli wartości konserwatywnych.

W polityce wewnętrznej oddziaływanie to jest wzmacniane ścisłą współpracą z Kościołem prawosławnym, który stał się jedną z podpór "tronu" Putina. Jest to mechanizm bardzo podobny do relacji łączących PiS i Kościół katolicki w Polsce.

W połączeniu z ideą "Ruskiego Miru", czyli założenia odbudowy wpływu Rosji w przestrzeni państw rosyjskojęzycznych - słowiańskich, konserwatyzm rosyjski jest motorem obecnych działań Rosji. Wydaje się, że światowi politycy nie dostrzegają tego elementu, lub nie dopuszczają do myśli, że podstawą działania Putina jest ideologia, nie zaś pragmatyzm i chęć uzyskania jakiegoś "zysku". W polityce europejskiej mamy trochę podobną sytuację do tej jaka miała miejsce przed II Wojną Światową, kiedy to zachodni politycy nie brali pod uwagę, że celami Hitlera i Niemiec są te przedstawione w "Mein Kampf".

Na tym tle polska prawica jest wyjątkiem i ma dystans do Putina. Dystans ten nie wypływa jednak z realnej oceny zagrożenia, bo w polityce wewnętrznej PiS zbliża się do standardów putinowskiej partii Jedna Rosja, a raczej z historycznych doświadczeń Polski i budowy na polskiej scenie politycznej narracji opartej na micie o rosyjskim zamachu w Smoleńsku.

Duża część europejskich ugrupowań prawicowych jest wspierana finansowo przez Kreml. Putin wspiera; Orbana na Węgrzech, Le Pen we Francji, AfD w Niemczech, włoską prawicę, tak można długo wymieniać, bo i lista beneficjentów szczodrości Putina jest długa. Rosja inwestuje w nich pieniądze, szkolenia i broń. Dla Kremla partie te są "pożytecznymi idiotami" którzy, ze swoim eurosceptycyzmem dążą do rozpadu Unii Europejskiej. Zagłada Unii jest jednym z celów geopolitycznych Rosji wyznaczonych przez Aleksandra Dugina - ideologa Putina. Jeżeli ktoś z Was chciałby poznać rosyjski "Mein Kampf", to powinien zapoznać się z jego pracami.

Rosja dąży do rozpadu struktur ponadnarodowych typu Unia Europejska i NATO bo one blokują Rosji możliwość "wchłaniania" państw z ludnością etnicznie lub kulturowo "rosyjską". Podstawową bolączką Rosji, mającej największe terytorium i wszelkie surowce, jest brak Rosjan, którzy wymierają powodując realne zagrożenie, że niedługo "etniczni" Rosjanie będą mniejszością na terenie Federacji Rosyjskiej i rozpłyną się wśród muzułmanów i chińczyków.

Unia i NATO utrudniają Rosji również proces podporządkowywania innych państw europejskich jej woli. Rosja konsekwentnie od lat realizuje plan odbudowy imperium i dąży do zniszczenia jednobiegunowego porządku światowego z USA w jego centrum. Chce zbudować dwu- lub trzybiegunowy model i w działaniu tym ma partnera w postaci Chin. Rosja i Chiny dokonały swoistego podziału stref wpływów na świecie.

Napędem działań Rosji nie jest zysk gospodarczy, a ideologia i dlatego sankcjami gospodarczymi, szczególnie takimi, które dotykają wąskie grupy ludzi i firm nikt Rosji nie zatrzyma. Rosja długo przygotowywała się do działania, zgromadziła ponad 640 mld $ rezerw, rozbudowała armię i unowocześniła potencjał nuklearny. Społeczeństwo rosyjskie jest przyzwyczajone do życia w takiej biedzie, że jest odporne na wszelkie embarga, a dodatkowo jest dumne ze wzrostu pozycji Rosji na arenie międzynarodowej.

Kiedy Bundestag w Niemczech, po wypadku w elektrowni atomowej w Fukushimie w Japonii, podjął decyzję o odchodzeniu od wykorzystania energii atomowej w Niemczech, politycy rosyjscy mieli powód do picia na umór z radości, bo otworzyły się drzwi do gazowo-energetycznego uzależnienia Niemiec od Rosji. Rozpoczęła się Rosyjska droga do odbudowy imperium. Wybudowanie gazociągu Nord Stream 1 i ukończenie w ubiegłym roku Nord Stream 2 otworzyło drogę do rosyjskiej ekspansji, ponieważ zbytecznymi stały się gazociągi idące przez teren Ukrainy i Polski.

Ukraina długo prosiła o zablokowanie budowy Nord Stream 2. Bez skutku. Ukraina prosiła Unię i USA o wprowadzenie sankcji przed rosyjską inwazją, bo co Ukraińcom po sankcjach, jak ich państwa już nie będzie. Bez skutku.

Unia nie spełniła jednego z centralnych żądań Kijowa, jakim było utworzenie wojskowej misji szkoleniowej (EUTM) na Ukrainie. Zamiast tego gotowa była wysłać na Ukrainę misję doradczą w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), która miała służyć ukraińskim władzom radą w sprawie reformy sił zbrojnych. Starania Ukrainy storpedowały Niemcy i Włochy, które nie chciały "drażnić" Rosji. Ambasador Ukrainy w Niemczech stwierdził, że jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji agresji rosyjskiej, a Niemcy nadal będą odmawiać dostarczenia broni na Ukrainę, to "Ukraińcy nigdy nie zapomną tej zdrady". W odbiorze ukraińskim w sporze rosyjsko-ukraińskim Niemcom i Francji "bliżej" było do Rosji niż do Ukrainy. Na Ukrainie wysłanie przez Niemcy w ramach pomocy partii pięciu tysięcy hełmów zostało odebrane jako afront.

Niechęć wśród głównie niemieckich, włoskich i francuskich polityków do nakładania nowych sankcji na Rosję i stwierdzenie prezydenta Bidena o "ograniczonej reakcji" amerykańskiej w wypadku ograniczonych działań ze strony rosyjskiej stało się pewnego rodzaju przyzwoleniem ze strony Europy i USA na rosyjską agresję. Zanim zaczął się atak, wszyscy "sojusznicy" i "przyjaciele" Ukrainy zdążyli oficjalnie zadeklarować, że nie wyślą jej swoich wojsk na pomoc.

Na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium prezydent Zełenski odniósł się do 1939 r. i ówczesnej polityki ustępstw Zachodu wobec działań Hitlera. Przypomniał wtedy zadawane pytanie "Dlaczego umierać za Gdańsk?". Tłumaczył europejskim politykom, że taka postawa doprowadziła do konieczności umierania za Dunkierkę, do zniszczenia setek innych miast w Europie i na świecie. Do poświęcenia dziesiątek milionów ofiar. Wytknął, że zachodnia polityka ustępstw wobec Rosji doprowadziła jego kraj do aneksji Krymu i otwartej wojny z Rosją. Trudno odmówić mu racji. Ukraina od dawna jest traktowana przedmiotowo. Ukraiński zryw Euromajdanu z 2013 i 2014 r. i ich walka o prawo do samostanowienia i przynależności do Unii Europejskiej została najpierw podsycona przez państwa zachodnie, a kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę dotychczasowi przyjaciele zostawili Ukrainę samą sobie. Teraz mamy prawie identyczną sytuację. Ukraina "wspomagana" ułudą pomocy przeciwstawiła się woli Rosji i została pozostawiona sama w obliczu agresji.

Ukraina zostanie podbita przez Rosję ku cichej uldze prawicowej ekipy ze zdjęcia. W końcu jak twierdzi Marie le Pen, przecież Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów.

Żadne państwo nie zadeklarowało Ukrainie pomocy militarnej, żadne nie zerwało kontaktów dyplomatycznych i handlowych z Rosją. Gaz i ropa jak płynęły ze wschodu na zachód, tak płyną. Nikt nie odcina Rosji od SWIFT- systemu bankowego. Za tym rozwiązaniem głosowała Polska, przeciw był Orban, "przyjaciel ze zdjęcia" premiera Morawieckiego.

Ukraina na mocy tzw. memorandum budapeszteńskiego, przekazała Rosji całą swoją broń jądrową w zamian za obietnice pokoju i nienaruszalności granic płynące z Moskwy. Zachodnie mocarstwa atomowe, czyli USA i Wielka Brytania, potem także Chiny i Francja, pośredniczyły w podpisaniu dokumentu, który jednak ograniczył się do statusu niewiążącego memorandum, a nie formalnego traktatu, obwarowanego zobowiązaniami i sankcjami za ich niedotrzymanie. Gdyby zamiast gwarancji Ukraina miała broń atomową, to nie byłaby na skraju unicestwienia. Prezydent Zełenski czterokrotnie próbował zwołać spotkanie sygnatariuszy memorandum. Bez skutku.

Porównując sytuację Ukrainy do gwałtu zadawanego kobiecie na ulicy, to każdy, kto się bezczynnie takiej agresji przygląda i nie ruszy z pomocą ofierze, zostałby nazwany tchórzem. Bezczynne obserwowanie jak ginie na naszych oczach Ukraina nazywamy "polityką". Ukraina umiera "wśród dobrych przyjaciół", obietnic pomocy, dyskusji polityków z dziennikarzami, zbiórek pieniędzy, które nie wiadomo gdzie trafią, i pikiet poparcia organizowanych w europejskich miastach, na których lansują się lokalni politycy ledwo co odnajdujący Ukrainę na mapie świata.

Wysyłane przez europejskie państwa rakiety przeciwpancerne nie zbudują na płaskiej jak stół Ukrainie "drugiego Afganistanu" czy "drugiej Czeczenii". Nie będzie partyzantki, kiedy Rosjanie do nogi wybiją ukraińskie bataliony ochotnicze. Ich żołnierze wiedząc jaki los ich czeka w niewoli rosyjskiej, będą walczyć do końca, do ostatniego naboju. Bronić się mogą jedynie duże miasta, tydzień, dwa, może rok. Tylko po co, skoro z Europy nikt im nie przyjdzie na pomoc. Jeżeli NATO nie wyśle wojsk na Ukrainę, to żadne sankcje czy embarga nakładane na Rosję jej nie pomogą.

W ataku na Ukrainę wzięła udział Białoruś, z terytorium której wojska rosyjskie przypuściły atak, ale nie zdziwiłbym się bardzo, gdyby na Ukrainę, na Zakarpacie wkroczyły wojska węgierskie, oczywiście w ramach ochrony mniejszości węgierskiej. Orban jakoś musi zostać nagrodzony za wierność Rosji.

Za chwilę na Ukrainie powstanie nowy rząd, albo podda się stary, który podpisze pokój z Rosją spełniając wszelkie jej warunki i Ukraina na nowo wpadnie w zależność od Wielkiej Rosji. Kiedy będzie już pokój, to sankcje nakładane na Rosję przez Unię i USA powoli zaczną znikać. Jak to w wywiadzie powiedział Miedwiediew "Zachód pogada, a potem jak zawsze usiądzie do stołu rozmów". Uchodźcy ukraińscy przyjmowani w Europie z otwartymi rękoma za chwilę staną się ciężarem, takim jak ci, którzy uciekli z Białorusi.

- Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę - przestrzegał Lech Kaczyński 12 sierpnia 2008 roku na wiecu w Tbilisi, stolicy Gruzji. Nikt najwyraźniej nadal nie wyciąga wniosków z tych słów.

- Kto jest gotów walczyć razem z nami? Nikogo nie widzę. Kto jest gotowy dać Ukrainie gwarancję członkostwa w NATO? Wszyscy się boją - powiedział Zełenski w piątkowym wystąpieniu. Jego wezwania pozostają bez echa. Żadna armia nie rusza na pomoc Ukraińcom. Zamiast agresję zatrzymać ramię w ramię z Ukraińcami, najwyraźniej wolimy zaczekać, aż agresor stanie przed drzwiami naszych domów.

Oficjalnie Ukraina została pozostawiona sama sobie z jednego prozaicznego powodu. Formalnie nie jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Nie jest, bo jej starania skutecznie zablokowała Rosja. Ukraina nie podpisała papierka. Nie można jej pomóc.

Żeby rozwiać rojenia naszych rządzących o rozbudowie armii, nasza armia dłużej walczyć niż ukraińska nie zdoła. Nie dlatego, że jest gorsza lub mniejsza. Armia rosyjska od lat 60. w swojej doktrynie wojennej zakłada niszczenie pancernych, zmechanizowanych zgrupowań przeciwnika z wykorzystaniem taktycznej broni jądrowej. Nie mamy osłony przeciwrakietowej, ani przeciwlotniczej. Nasze Leopardy, czy Abramsy, o ile do Polski dojadą, w wypadku konfliktu z Rosją zostaną "odparowane" atakiem jądrowym. Takie zapowiedzi dźwięczą w przemówieniach Putina i Łukaszenki.

Zgodnie z doktryną Aleksandra Dugina Polska nie jest Rosji do niczego potrzebna. Polska dodatkowo ma wadę, jej terytorium jest pełne Polaków, z którymi trudno dojść do porozumienia i podporządkować ich woli Rosji. To nie to samo co wschodnia Ukraina, gdzie jest ludność rosyjskojęzyczna i trzeba ograniczać zniszczenia wojenne. Polska i zachodnia Ukraina jest dla Rosji jedynie przeszkodą w drodze na Zachód.

Polska nie posiada broni atomowej, więc rodzi się pytanie czy przy obecnej pozycji Polski i jej rządu na arenie międzynarodowej, nasi sojusznicy za atak bronią jądrową na nas odpowiedzą takim samym atakiem na Rosję? Czy wytrzymamy 30 dni, nim przyjdzie pomoc? Czy ruszą Węgry Orbana? Jeśli nikt nie chciał kiedyś ginąć za Gdańsk, teraz za Kijów, to czy w przyszłości zawalczy o Warszawę?

W godzinie próby, żaden z prawicowych polityków ze zdjęcia z premierem Morawieckim nie przyjdzie nam z pomocą. Jeżeli to oni dojdą do władzy w swoich krajach, to Unia I NATO też nam nie pomoże, bo struktur tych już nie będzie.

Nasz rząd przebąkuje o wychodzeniu z Unii, konfliktuje się z naszymi sojusznikami z NATO usilnie piłując gałąź, na której siedzimy. W ramach wewnętrznej walki o władzę w Polsce i niszczenia mechanizmów państwa demokratycznego PiS niszczy jedyną tarczę jaką posiadamy. Jedyną rzecz, która różni nas od Ukrainy - przynależność do Unii Europejskiej i NATO. Może to niewiele, ale nic więcej nie mamy.

Za kilka dni staniemy się państwem buforowym. Radość malująca się na twarzy premiera Morawieckiego pozującego na zdjęciu w towarzystwie liderów prawicy europejskiej świadczy o tym, że możemy stać się Państwem bez przyjaciół. Przy dotychczasowych działaniach naszego rządu jest szansa, że podtrzymamy tradycję polskiej prawicy i w razie konfliktu z Rosją i Białorusią nie oddamy nawet guzika.

Tomasz Nesterowicz*, historyk, polityk Nowej Lewicy, miejski radny, kandydat na prezydenta Zielonej Góry, był szefem reaktywowanego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej