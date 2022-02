– Chłopaki jadą na wojnę. Jadą ratować swoje rodziny, bronić swoich bliskich – mówi Lena, Ukrainka, która koordynuje akcję zbierania rzeczy, które mogłyby stanowić elementy cywilnego umundurowania. Na razie na Ukrainę wyrusza trzech mężczyzn, których rodziny mieszkają w Tarnopolu i okolicach. Mężczyźni od sześciu lat mieszkają i pracują w Zielonej Górze. Na Ukrainie zostawili siostry, mamy, ojców.

W osobówce musi być miejsce na sprzęt potrzebny żołnierzom cywilom. Dlatego świetnie byłoby, gdyby ktoś przekazał bagażnik, który można przypiąć do auta.

– Mogliby zabrać więcej rzeczy – mówi Lena. Dodaje, że nie będzie to ostatni transport. – Jeśli uda nam się zebrać więcej rzeczy, będziemy starali się je przewieźć do bazy pod Tarnopolem, by mogli z nich korzystać cywile, którzy też chcą walczyć – mówi. Przyznaje, że transport będzie musiał przejechać przez granicę, bo z granicy nikt sprzętu nie odbierze. – Kolejki do polskiej granicy są na kilka kilometrów, to wielodniowe oczekiwanie – tłumaczy.

Wojna na Ukrainie. Potrzebują butów, kasków, kamizelek

Ukraińcy najbardziej potrzebują akcesoriów militarnych, zwłaszcza kamizelek kuloodpornych i kasków. Ale na liście są także rzeczy, które każdy z nas może kupić w sklepie – lekkie wyposażenie apteczki, bielizna termiczna, ciepłe śpiwory, karimaty, a także namioty. Przyda się także wysokokaloryczne jedzenie.

– Dziękujemy za każdą pomoc – mówi Lena. I wylicza listę potrzebnych rzeczy, już bardziej specjalistycznych: kaski ochronne, nakolanniki odciążające RPS, plecaki taktyczne, słuchawki aktywne howard impact, ciepłe śpiwory, buty taktyczne, karimaty, bielizna termiczna, latarki, generatory prądu, apteczki, bandaże.

Jak pomóc? Możesz przekazać potrzebną odzież, umundurowanie czy sprzęt w piątek 25 lutego na parkingu pod Kauflandem (stare Tesco) o godz. 19. Możesz także zadzwonić do Leny – tel. 48 575 692 492.