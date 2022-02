Zbiórki ekwipunku dla ukraińskich ochotników wyjeżdżających na wojnę w obronie Ukrainy zaczęły się od Zielonej Góry. Mieszkańcy przynieśli na plac po dawnym Tesco ciężarówkę potrzebnych rzeczy – śpiworów, apteczek, kurtek paramilitarnych, spodni i butów wojskowych, kamizelek kuloodpornych, nakolanników, latarek.

Podobnie było w sobotę w Żarach, Żaganiu i Świebodzinie. – Uzbieraliśmy dziewięć busów wyposażenia dla terytorialsów, w tym pełne auto z przyczepą strażaków z OSP w Rzeczycy – opowiada Sławomir Stańczak, jeden z koordynatorów akcji. – Nasi żołnierze z dawnych misji w Afganistanie i Iraku przynosili pełne, gotowe plecaki do użycia na polu walki. Zebraliśmy wyposażenie dla ok. 30 ochotników. Pojadą do Tarnopola.