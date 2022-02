Na stronach internetowych ZUS, także oddziału lubuskiego, ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim. Wskazują uchodźcom z Ukrainy, gdzie i w jaki sposób mogą uzyskać pomoc.

- Na stronie internetowej ZUS-u w języku ukraińskim publikowane będą aktualne treści dotyczące warunków uzyskania świadczeń rodzinnych, emerytalnych i rentowych, a także ubezpieczenia zdrowotnego. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS będzie możliwe zakładanie profilu także w języku ukraińskim - mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w woj. lubuskim.

Ponadto ZUS na życzenie udostępni swoją bazę noclegową. Wcześniej państwowa instytucja zwróciła się z prośbą o to do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 16 wojewodów.

- ZUS ma około 1,4 tys. miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju. ZUS pracuje też nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy, o czym będziemy informować na bieżąco - tłumaczy Muchowska.

ZUS przypomina, że w związku z trwającą wojną na Ukrainie część osób, które ma polską emeryturę lub rentę, może nie być w stanie pobierać jej na ukraińskie rachunki bankowe. Jeśli świadczeniobiorca nie może dalej otrzymywać polskiej emerytury lub renty na Ukrainie, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do oddziału ZUS w Rzeszowie, który odpowiada za wypłaty takich świadczeń. Rzeszowski oddział ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy w Polsce od momentu, gdy świadczenie przestało być pobierane. Jeśli świadczeniobiorca znajdzie się natomiast na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji czy Czech, może wówczas zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i tam przekazać informację.

- Trzeba pamiętać, żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiej w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego w innym państwie, na który będą wpływały świadczenia. ZUS skontaktuje się ze świadczeniobiorcą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy - zaznacza Muchowska.

