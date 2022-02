Przyjęcie apelu ze wsparciem dla Ukrainy już w zeszły czwartek, a więc w dzień rosyjskiej inwazji, zapowiedział Piotr Barczak z PiS, przewodniczący zielonogórskiej rady miasta, występując u boku prezydenta miasta Janusza Kubickiego na wiecu poparcia dla Ukrainy przed filharmonią. Dokument ma zostać przyjęty podczas najbliższych obrad, a więc we wtorek, 1 marca.

To nie koniec dyplomatycznych starań ze strony miasta. Dzień przed sesją dowiedzieliśmy się, że radni podczas posiedzenia zawieszą także współpracę z dwoma miastami partnerskimi na Białorusi - Witebskiem i Głębokiem.

"W ostatnich dniach władze Białorusi udostępniły swoje terytorium wojskom rosyjskim, które z terenu Białorusi dokonały agresji na niepodległą Ukrainę. Tym samym Białoruś stała się także agresorem. W świecie państw demokratycznych jest to działanie nie do przyjęcia. W tej sytuacji dalsza współpraca samorządu Zielonej Góry z władzami Witebska i Głębokiego byłaby w naszym rozumieniu współpracą z władzami jednostki administracyjnej państwa-agresora, na co się nie zgadzamy. Dlatego Rada Miasta oświadcza o zawieszeniu współpracy z miastami Witebsk i Głębokie" - brzmi treść uchwały, którą przygotowało biuro prezydenta Kubickiego.

Sesja rozpocznie się o godz. 10, ale Kubicki już godzinę wcześniej ogłosi zawieszenie współpracy na konferencji prasowej w swoim urzędzie (a więc zanim zdążą zdecydować o tym radni).

Przypomnijmy, propozycję rewizji umów partnerskich Zielonej Góry z białoruskimi miastami w kontekście napaści na Ukrainę jako pierwszy publicznie zaproponował Jarosław Nieradka, działacz samorządowy i przedsiębiorca.

"Witebsk zdecydowanie nie pasuje dziś do tego towarzystwa, w którym jest też Iwano-Frankowsk. Przynajmniej do czasu zniesienia dyktatury Łukaszenki i zakończenia wojny na Ukrainie. Proponuję oficjalne czasowe zawieszenie partnerstwa z Witebskiem" - napisał Nieradka na Facebooku w niedzielę, zamieszczając wymowne zdjęcie.