Na Ukrainie trwa wojna po zbrojnej napaści przez Rosję, do której - jak mówią ostatnie doniesienia - dołączyła wcześniej pasywna, choć i tak będąca już stroną konfliktu, Białoruś. Napaść rosyjskiego państwa ze wsparciem białoruskich sił zbrojnych została właśnie potępiona przez radę miasta Zielonej Góry.

"Ten bezprecedensowy atak na naszego najbliższego sąsiada jest naruszeniem integralności terytorialnej suwerennego państwa, niesie śmierć i cierpienie niewinnych ludzi" - napisali radni.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W dokumencie zaznaczono, że naruszenie granic Ukrainy oznacza złamanie porozumień mińskich, dla których Ukraina po rozpadzie ZSSR zgodziła się na rozbrojenie broni nuklearnej.

REKLAMA

"Rada Miasta Zielona Góra wyraża najgłębszy smutek i oburzenie wobec agresywnych działań kierowanych przez Władimira Putina, które przywodzą na myśl mroczne wydarzenia z czasów II wojny światowej. Wobec kremlowskiej agresji na niepodległą Ukrainę, Rada pragnie podkreślić ogromną rolę Unii Europejskiej oraz NATO w skutecznej walce z agresorem, a jednocześnie wyrazić poparcie dla aspiracji Ukrainy do wstąpienia w struktury w/w organizacji. Rada Miasta pragnie wyrazić najwyższy podziw i kłania się nisko wszystkim zielonogórzanom i Lubuszanom, którzy na niespotykaną skalę, udzielają wszelkiej pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym, zarówno poprzez pomoc na miejscu, jak też przez kierowanie pomocy na i za granicę polsko-ukraińską. Wyrażamy również zdecydowaną solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce. Chcemy Was zapewnić, że nasze miasto będzie bezpiecznym schronieniem dla Waszych rodaków, którzy zdecydują się ten niezwykle trudny okres spędzić w naszym mieście" - czytamy w treści przyjętego apelu.

Radni przyjęli stanowisko jednogłośnie. Tomasz Nesterowicz z Nowej Lewicy nie ukrywał, że targają nim emocje. - Mam wielu znajomych w Rosji i na Ukrainie. W miastach, które są obecnie bombardowane i ostrzeliwane. Moi przyjaciele w Charkowie walczą na ulicach nie tylko o swoją wolność, ale też naszą. Jeżeli na Ukrainie nie zostaną zatrzymane wojska rosyjskie, to staną na naszych granicach. Musimy nieść pomoc ze świadomością, o co trwa walka. Ten apel jest ważny, ale chciałbym prosić wszystkich mieszkańców nie tylko o pomoc humanitarną i materiałową, ale też w wyposażeniu mężczyzn jadących bić się o swoją ojczyznę. Poza tym rozmawiajmy ze znajomymi z Rosji i Białorusi, bo wielu z nich nie wie, co się dzieje na Ukrainie. I proszę o dopisanie jednego zdania: "rosyjskiemu agresorowi mówimy: okręcie wojenny, idź w ch*j" - powiedział Nesterowicz.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry: - Takie symbole są ważne. Putin najechał Ukrainę, trwa wojna. Europa na początku odwróciła się trochę plecami, ale Polska nadała ton, nawoływała do sankcji i te sankcje są coraz większe. Pomoc ze strony Polaków jest niewyobrażalna. Chwała wszystkim za to. Nikt kto przyjedzie z Ukrainy nie zostanie bez pomocy. Jestem o tym przekonany - ocenił Kubicki.

REKLAMA

- Putin to zbrodniarz i musi stanąć przed trybunałem w Hadze. Nigdy nie będzie naszej zgody na mordowanie niewinnych ludzi i strzelanie do dzieci. Musimy namawiać cały świat do tego, żeby położyć kres szaleńczej manii tego człowieka o wielkim imperium - dodał prezydent.

Niedługo potem radni zerwali współpracę z miastami partnerskimi Zielonej Góry na Białorusi - Witebskiem i Głębokiem. Początkowo zapowiadano, że zostanie ona tylko zawieszona.

- Ale to, że rosyjskie wojska z terenu Białorusi zaatakowały niepodległą Ukrainę, daje nam prawo do wyrazistej reakcji - tłumaczył Dariusz Lesicki, zastępca Kubickiego.

Nesterowicz podał, że według jego znajomych z Ukrainy białoruscy komandosi walczą w ukraińskich miastach od samego początku konfliktu.

Radni także umowę o zerwaniu współpracy z Witebskiem i Głębokiem podjęli jednogłośnie. Podobnie jak przekazanie 200 tys. zł z miejskiej kasy na bieżące potrzeby dla Iwano-Frankowska w zachodniej Ukrainie, miasta partnerskiego Zielonej Góry.

Współpracę z rosyjskimi i białoruskimi miastami oraz obwodami zakończy również samorząd województwa lubuskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Marszałek i woj. lubuskie zrywają współpracę z rosyjskimi i białoruskimi regionami partnerskimi