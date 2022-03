Akcję zainicjowała Anna Synowiec, radna sejmiku lubuskiego (KO), prywatnie mama 5-letniej Helenki, która też dopytuje się o wojnę na Ukrainie. Społeczniczka martwi się o dzieci, które muszą zderzyć się z traumą ostrzeliwań, bombardowań, ucieczki. Przekaz o wojnie słyszą w radiu, telewizji, internecie.

- Dzieci odczuwają takie same emocje jak my dorośli. Czują strach, bezradność, smutek, szok, złość, rozpacz, współczucie, zagubienie i inne emocje, które mogą towarzyszyć tej sytuacji. A to wymaga od nas rodziców i osób sprawujących opiekę reakcji - tłumaczy Anna Synowiec. Razem z psychoterapeutką dr Joanną Wichlińską-Pakirską z Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii w Kostrzynie nad Odrą przygotowały miniporadnik dla rodziców.