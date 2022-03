Zbiórka humanitarna w woj. lubuskim przebiega bardzo sprawnie. Jestem bardzo wdzięczny samorządom, że uzgodnienia dotyczące skoordynowania pomocy humanitarnej dla Ukrainy, które podjęliśmy na pierwszych spotkaniach, są realizowane w sposób zorganizowany – mówi na oficjalnej stronie LUW wojewoda Władysław Dajczak.

Skwierzyna, woj. lubuskie. Centralny magazyn pomocy humanitarnej, na zdj wojewoda Władysław Dajczak, marzec 2022 r. Fot. Archiwum LUW

Magazyn centralny postał w Skwierzynie, w głównej regionalnej jednostce wojsk obrony terytorialnej w woj. lubuskim. Tu siedzibę ma 151. Batalion Lekkiej Piechoty

– Mamy już pierwsze transporty z gmin, jest to transport z odzieżą z Gorzowa oraz żywności z Zielonej Góry. Bardzo ważne, by przywiezione produkty były już posegregowane według rodzaju towaru. Dzięki temu zebrana pomoc będzie mogła być szybciej przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a dalej do potrzebujących – tłumaczy wojewoda.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest koordynatorem przerzutu transportów przez granice z Ukrainą. System ma być przejrzysty. W punktach zbiórek w miastach i gminach dary są segregowane, potem jadą do punktów powiatowych, a stąd do magazynu centralnego. Tu są ponownie segregowane i pakowane na tiry.

- Jest też apel pani wojewody podkarpackiej, aby powszechny, masowy dowóz darów na granicę nie odbywał się w sposób niezorganizowany, ponieważ powoduje to poważne utrudnienia w ruchu. Udzielenie mądrej pomocy jest teraz niezwykle istotne – ocenia wojewoda.

Koordynatorzy zbiórek humanitarnych publikują listę najważniejszych rzeczy, jakie powinny w ramach pomocy humanitarnej trafić na Ukrainę. To:

Odzież i inne

Koce zwykłe i termiczne

Śpiwory

Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

Materace

Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)

Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości

Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło

Dezodoranty

Pasta do zębów

Szczoteczki do zębów

Grzebienie

Bielizna damska, męska, dziecięca

Podpaski

Pampersy

Pieluchy dla dorosłych

Papier toaletowy i ręczniki papierowe

Ręczniki (w tym z mikrofibry)

Worki na śmieci

Środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji

Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność

Woda

Żywność do szybkiego przygotowania (instant)

Batony (w tym energetyczne),

Bakalie, orzechy,

Konserwy,

Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne

Zapałki

Baterie, powerbanki

Oświetlenie, w tym latarki

Świece

Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie).

