Filharmonia Zielonogórska odwołuje koncert „Hommage à Blues Brothers" i przenosi go na późniejszy termin, o czym będziemy informować. Uważamy, że w obecnej sytuacji muzyka rozrywkowa nie powinna znajdować się w repertuarze Filharmonii. To czas skupienia się na pomocy i solidarności z Narodem Ukraińskim – czytamy w komunikacie.

Koncert z okazji Dnia Kobiet miał odbyć się 8 marca. U boku filharmoników przeboje z filmu „Blues Brothers" mieli śpiewać znani aktorzy i wokaliści - Zbigniew Zamachowski, Maciej Miecznikowski i Jolanta Szczepaniak.

- Nie ma słów, którymi można byłoby opisać to, co wszyscy teraz czujemy. Właśnie w tak trudnym czasie Filharmonia musi skupić się na wypełnianiu swojej misji, na tym, by dodawać otuchy, dawać nadzieję na lepsze jutro i opowiadać się zawsze za dobrem. Dzisiaj jest to szczególnie ważne – piszą filharmonicy.

Koncert odbędzie się w innym terminie. Zwrot pieniędzy za bilety w kasie Filharmonii.

