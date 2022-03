Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W połowie lutego w zielonogórskiej „Wyborczej" zamieściliśmy list otwarty, który otrzymaliśmy od dr. hab. Jerzego Leszkowicza-Baczyńskiego, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownika Pracowni Rewitalizacji Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Leszkowicz-Baczyński adresował go – w imieniu swoim i mieszkańców okolic lasku przy al. Wojska Polskiego – do prezydenta Janusza Kubickiego. W liście poruszał temat sprzedaży przez miasto tego terenu. TUTAJ przeczytacie tamten list.

Prof. Leszkowicz-Baczyński przesłał „Wyborczej" kolejny list otwarty. Tym razem kieruje go do mieszkańców Zielonej Góry. Znów pisze o lasku przy al. Wojska Polskiego, a także o potrzebie wsłuchiwania się w głos zielonogórzan przez prezydenta Janusza Kubickiego. Poniżej publikujemy list.

„Kocham swoje miasto"

Jak Państwo może pamiętacie, jakiś czas temu zredagowałem na łamach „Gazety Wyborczej" list otwarty do Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. List był wyrazem zbiorowego sprzeciwu części mieszkańców miasta wobec sprzedaży zalesionej działki przy Wojska Polskiego, przy stacji Orlen. Efektem zakończonego przetargu będzie całkowita wycinka pięknego, przylegającego do ulicy, naturalnego lasku, tworzącego naturalny bufor – umożliwiająca przeznaczenie terenu na działalność gospodarczą. Argumentowałem wówczas, że teren ten posiada cenne walory przyrodnicze: jest siedliskiem zwierząt i ptactwa, a jako taki powinien podlegać ochronie służb miejskich, tak przecież było dotąd. Ponieważ każdy list powinien mieć adresata, wysłałem go także do prezydenta miasta. Zapytacie Państwo może: i co dalej? Są dwie możliwości: dostałem odpowiedź (co prawdopodobne, a wręcz oczywiste, bo pisałem w imieniu sporej części zielonogórzan zamieszkujących tę część miasta) lub też nie otrzymałem jej. Tym z Państwa, którzy znają realia (a może są po prostu życiowymi pesymistami) odpowiadam: Bingo! Nie otrzymałem odpowiedzi. Obecne myśli kieruję więc już tylko do społeczności Zielonej Góry.

REKLAMA

Przede wszystkim chcę podziękować za liczne głosy wsparcia, które otrzymałem po pierwszej publikacji. Zaznaczę, że nie spotkałem żadnego, który stanowiłby polemikę z moją argumentacją lub wytykałby jakąś jej niespójność. Wszyscy wypowiadający się byli „za"! Wzmocniony tym, obecnie piszę z czterech powodów, uznając, że powinniśmy jednak jako mieszkańcy mieć wpływ na decyzje dotyczące naszego miasta, zwłaszcza najbliższych okolic zamieszkania.

Najpierw określę swoje stanowisko. Po pierwsze, szanuję i rozumiem ludzi mających plany ekonomiczne, rozwijających swój kapitał. To ich firmy wzmacniają lokalne środowisko i tworzą rynek pracy, to ich podatki zasilają budżet miejski. Po drugie, rozumiem, że administracja lokalna ma prawo do swoich decyzji i tworzenia swojej wizji rozwoju miasta. Dotyczy to także organizowania przetargów na nieruchomości. Po trzecie, odwołując się do wizji i sformułowań zawartych w dokumentach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mam prawo wierzyć, że rzeczywiście zajmuje się ona „ochroną lasów". Ostatnie, po czwarte, jako socjolog mam wiedzę na temat interesu społecznego.

A teraz, po kolei, o powyższych kwestiach. Nie ma zgody mieszkańców Zielonej Góry na plany biznesowe jednostek, które rozwijać się będą poprzez eliminację miejskich terenów zielonych kosztem interesu publicznego, kosztem zdrowia i dobrostanu mieszkańców miasta. Mapa akustyczna Zielonej Góry przy al. Wojska Polskiego wykazuje przekroczenie norm emisji hałasu, a zmierzono to wcześniej, w momencie jej powstawania. Jak Państwo przypuszczacie: czy obecnie hałas przy drodze osłabł, czy też wzmógł się? Wystarczy dotrzeć do lokalnych statystyk rejestracji pojazdów w ostatnich latach. Kto jednak nie jest pewien, zapraszam, aby stanął przy al. Wojska Polskiego w porannych i popołudniowych godzinach szczytu i ocenił obecny komfort miejsca. Korki przy wjeździe do ronda dr. Korcza sięgają dwóch kilometrów, a eliminacja lasku hałas drogowy wzmocni. A może sceptykom potrzeba nowych pomiarów emisji hałasu? Mogę to załatwić za pomocą profesjonalnej aparatury w ciągu kilku dni.

REKLAMA

Po drugie, w dobie internetu i globalizacji każdy włodarz miasta powinien wiedzieć, że nowoczesna polityka miejska opiera się na partycypacji mieszkańców, informowaniu ich, konsultowaniu decyzji ważnych z ich punktu widzenia. Uczymy tego co roku na uniwersytecie, w większości miast takie standardy działają. A jeśli nadal nie wiemy, w których, można zapytać tych, którzy to wiedzą, ponadto możemy skorzystać z doświadczeń innych ośrodków. Niedaleko Zielonej Góry leży Poznań, gdzie wdrożono program o nazwie „Konsultacje dla metropolii Poznań" i związaną z nim stronę internetową www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. Są także, osiągalne bez trudu, setki innych stron, choćby program „Konsultacje z zasadami", jest raport NIK „System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym". Choć kontrola ta nie dotyczyła Zielonej Góry, można odnieść wrażenie, że pewne fragmenty raportu żywo odwzorowują nasze, lokalne nieprawidłowości. Triada: informowanie, konsultowanie i współdziałanie nie jest wiedzą tajemną, wystarczy ją stosować. Tymczasem w zielonogórskich realiach utrwalono schemat:

1) ogłoszenia o przetargach,

2) spełnianie warunków formalnych (a jakże),

3) sprzedaż terenu,

4) frustracja okolicznych mieszkańców.

Dlaczego frustracja? Ponieważ jak w przypadku przetargu dotyczącego lasku o jego sprzedaży nikt z okolicznych mieszkańców nie wiedział. Pora to zmienić: systemowo.

Po trzecie, jeśli spojrzymy na stronę internetową Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, znajdziemy tam zakładkę „Ochrona lasów". Jej rozwinięcie ujawnia szczegóły: chodzi po pierwsze, o ochronę przeciwpożarową, po drugie, ochronę przed szkodnictwem. I sens tego ostatniego proponowałbym zmodyfikować: bo szkodnictwem jest wycinanie enklaw kilkudziesięcioletniej zieleni wbrew woli mieszkańców. Pora, by leśnicy realnie chronili lasy, zwłaszcza te małe, w zabudowie miejskiej. By zaprzestali praktyk w stylu: „wpłynął wniosek od prezydenta o przekwalifikowanie gruntu? W czym problem? Pieczątka i odesłane".

Miało być wreszcie po czwarte, o zielonogórskim rozumieniu interesu społecznego. Pani dyrektor Maśko-Horyza, odpowiadając na wysłanego do niej maila (brawo!), argumentowała, że decyzja o licytacji stanowiła odpowiedź na interes społeczny, wyrażający się „zapytaniami mieszkańców o możliwość przetargu na ten teren". Czytając to, myślałem, że źle widzę! Bo interes społeczny z definicji dotyczy przecież ogółu mieszkańców, jak również ich prawa do życia w optymalnych warunkach. A już na pewno do prawa zachowania dotychczasowego standardu miejsca zamieszkania, jeśli już nie da się go ulepszać. W przedstawionej argumentacji za interes społeczny uznano jednak chęć realizacji własnego planu biznesowego przez indywidualnego nabywcę. Coś zostało tu postawione na głowie. Ktoś z Państwa to rozumie?

Finalnie: skąd tytuł tego tekstu? Prezydent Kubicki zadeklarował kiedyś w wywiadzie (zapewne niejednokrotnie), że „kocha swoje miasto" („Gazeta Lubuska"). Jeśli jest tak, jak deklaruje, to warto, by zmienił obiekt swego zainteresowania. Niekoniecznie tak, że na inny ośrodek. Ale niech jednak zgodnie z deklaracją najpierw pokocha ludzi, którzy Zieloną Górę zamieszkują, notabene swoich wyborców. Niech rozmawia z nimi jak najwięcej, niech też odpowiada na korespondencję, niech pyta, niech dotrzymuje danego ludziom słowa. Jak wtedy, gdy zapewniał mieszkańców Zacisza, że na terenie lasku przy uniwersytecie nic nie będzie budowane, bo to przecież teren pokopalniany. No i… zmienił widać poglądy.

A wróble ćwierkają, że pan, który finalnie nadzoruje decyzje o przetargach, i drugi pan, który wygrał przetarg… są kolegami z pracy. Ale przecież prawa to nie narusza, kupić każdy może, u nas cały czas wszystko działa „zgodnie z obowiązującymi przepisami". W efekcie drzewa w lasku wkrótce zostaną wycięte, wróble wtedy odlecą… i skończy się ten cały ich hałas.

Jerzy Leszkowicz-Baczyński

CZYTAJ TAKŻE: Groby na terenie dawnego LOK-u. Archeolodzy odkryli cmentarz