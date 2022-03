Historię dziewczyny opisała Magdalena Piekarska w Wysokich Obcasach. Stella Igorewna z sześcioma psami jechała z Iwano-Frankowska do Zielonej Góry. I choć podróż trwała 36 godzin, do celu nie dotarła. Wolontariuszka wyruszyła w podróż do partnerskiego miasta w Polsce, bo uznała, że po drugiej stronie granicy będzie mogła pomagać rodakom.

W Zielonej Górze czekają na nią misja i ciężka praca. Stella jest tłumaczką, miała organizować pomoc celowaną, być łącznikiem pomiędzy Polską a Ukrainą.