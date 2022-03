Slavik Harkuta to Ukrainiec, który od kilku lat mieszkał i pracował w Zielonej Górze. Gdy putinowska Rosja napadła na Ukrainę rzucił wszystko i wyjechał bronić swojego kraju. Slavik utrzymuje cały czas kontakt z przyjaciółmi z Polski. Publikuje listy rzeczy, które są potrzebne Ukraińcom, by się bronić. Stara się organizować pomoc lekarską, materiałową i żywnościową. To m.in. on pilotuje po ukraińskiej stronie konwoje pomocy humanitarnej, które przygotowały lubuskie samorządy, dary, które zebrali mieszkańcy.

Slavik w ostatnim nagraniu żali się, że podczas podróży do polskiej granicy nie może zabrać wystarczającej liczby uchodźców. - Jak jedziemy na granicę, zabieramy jak najwięcej dzieci i rodziców, z miast, gdzie wojsko stoi już bardzo blisko. Mamy dużo dzieci, malutkich dzieci. Wozimy je w busach dostawczych, leżą na podłodze. Potrzebujemy stary, duży autobus, najlepiej na 50 miejsc. Może być niesprawnym naprawimy go sobie, ale musi być to autobus, żeby miał jak najwięcej miejsc siedzących. Nie musi być komfortowy- mówi Slavik i pyta, czy w Polsce nie ma autobusu do oddania. Jeśli możesz przekazać autobus, albo sfinansować jego zakup skontaktuj się ze Związkiem Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału Lubuskiego przy ul. Krasickiego 25 w Zielonej Górze tel. 68 300 04 56, albo napisz bezpośrednio do Slavika.