Spacer odbędzie się w niedzielę 13 marca. Start o godz. 15 na placu Słowiańskim przy dawnej Resursie (dzisiaj Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Po raz pierwszy pokażemy potężne piwnice winiarskie przy hotelu Ruben. W Grünbergu należały do wytwórni braci Mannigel, a po wojnie do Lubuskiej Wytwórni Win. Dziś ich właścicielem jest hotel Ruben, który właśnie kończy gruntowny remont. Wkrótce będą udostępnione mieszkańcom i turystom. My zobaczymy je przedpremierowo.