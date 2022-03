Sztuka kamuflażu może uratować życie setkom osób. Ważne, by oryginalne maskowanie nie zakłócało krajobrazu naturalnego środowiska. W sklepach militarnych można spotkać dwa rodzaje siatek maskujących: wojskową lub snajperską. Pierwsza daje gwarancję zakamuflowania budynku albo pojazdu, druga najczęściej chroni człowieka. Obie wtapiają się w krajobraz, są ultralekkie i nie wchłaniają wody (przez co nie stają się ciężkie). Tyle że za profesjonalną siatkę o powierzchni ok. 10-15 m kw. trzeba zapłacić ok. 300 zł. Ukraińcom potrzeba setek takich maskownic. Dlatego Ukrainki, które przyjechały do Polski, same tkają siatki. Z wszystkiego, co mają pod ręką. Siatki mogą chronić nie tylko samych żołnierzy na froncie, ale także chronić szpitale, szkoły przed bombardowaniami.

Czytaj także: Marszałek kompletuje kolejny transport do ukraińskich szpitali. Zestawy dla chirurgów, do tamowania krwi - Podstawą są stare T-shirty w wyblakłych zieleniach, brązach i czerniach. Pocięte na kawałki są zaplatane na siatki piłkarskie albo ogrodowe. Wzór układa się wg specjalnych wytycznych - tłumaczy Kacper Kubiak, fotograf i społecznik z Zielonej Góry, który zaangażował się w pomoc uchodźcom. Chce stworzyć w mieście punkty tkania siatek. Pleść siatki może nawet pacyfista W Zielonej Górze w Hotelu Leśnym schronienie znalazło ponad sto Ukrainek, blisko 50 dzieci. Hotel opłaca firma Francepol, która z pomocą się nie afiszuje. - Właściciele to bardzo skromni i dobrzy ludzie. Wiemy, że angażują się w pomoc humanitarną, dlatego postanowiliśmy pomóc doposażyć Ukrainki, które są już bezpieczne w Polsce - mówi Agnieszka Chyrc, społeczniczka, która razem z Kubiakiem zorganizowała zbiórkę odzieży, kosmetyków, leków, garnków czy zabawek. To właśnie w hotelu Kubiak wpadł na pomysł, by masowo zacząć pleść siatki, gdy zobaczył tkające Ukrainki, które tu znalazły schronienie. Już na drugi dzień po przyjeździe młode kobiety zabrały się za plecenie. Chciały zająć czymś ręce. REKLAMA - I głowę. To działa jak terapia. Oswajasz się ze strachem, wyciszasz i masz poczucie, że tu, w Polsce, też możesz się przydać swojej ojczyźnie. Masz poczucie, że coś robisz - mówi Kubiak i dodaje, że pleść siatki może każdy, nawet pacyfista (sam nim jest). Czytaj także: Przyjechał do Zielonej Góry ze Szkocji, żeby pomóc Ukraińcom. Przywiózł 500 śpiworów - Bo siatki mają chronić przed śmiercią i wrogiem, mają uratować życie - mówi i zachęca Polki, by pomogły Ukrainkom. - Na początku w Leśnym plotły dwie dziewczyny, a po naszych apelach dołączyły kolejne. Można zrobić pospolite ruszenie, tkać na potęgę - myśli głośno Kubiak. Jest też inna dobra strona akcji. Można zagospodarować odzież, która, choć z dobroci serca oddana, nie nadawała się do noszenia. Nie przeszła sita w sortowniach pomocowych. Czego potrzebujecie? "Dziękujemy Polakom" Nadia ma dwadzieścia parę lat, uciekła z Ukrainy tuż po wybuchu wojny. W Zielonej Górze mieszka od kilku dni. Codziennie wyplata siatkę w Hotelu Leśnym. Kiedy pytam ją, jak Polacy mogą pomóc, co kupić: siatki, sznurki. REKLAMA Nie odpowiada. Płacze. - Chcemy podziękować wszystkim Polakom za pomoc Ukrainie. Przyjęliście nas, dziękujemy. Jest nam tu dobrze, wszystko mamy - mówi skromnie Nadia. Kubiak: - Ukrainki nigdy o nic nie proszą. Są bardzo skromne, dumne. Gdy pomagaliśmy urządzić się im w hotelu, potrzebne było niemalże wszystko, od garnków po pralki czy kapcie. Brakowało im wszystkiego, ale one nie poprosiły o nic. Sami się domyślaliśmy, co jeszcze załatwić, dowieźć - mówi Kubiak i dodaje, że potrzebne są siatki. - Sportowe albo ogrodowe, żeby dalej mogły pleść. Chcemy także stworzyć punkty do plecenia siatek w szkołach, domach kultury. To świetny czas, by poznać drugiego człowieka. Pleciesz i rozmawiasz - mówi. Jeśli chcesz włączyć się w akcję, zorganizować plecenie siatek w szkole, domu kultury, klubie sportowym albo swoim domu, albo po prostu możesz kupić materiały, m.in. siatki, lub możesz pomóc uczyć, jak pleść, skontaktuj się z Kacprem Kubiakiem - tel. 605 991 983 lub na Facebooku.