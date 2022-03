Lechia Zielona Góra gra w trzeciej lidze (tak naprawdę czwartej). Po rundzie jesiennej Lechia ma ledwie 18 punktów i od grupy spadkowej dzielą ją dwa miejsca.

Sporo zmian zaszło w zielonogórskiej drużynie w ostatnich dwóch miesiącach. Z Lechii odszedł Martins Ekwueme, doświadczony pomocnik grający dawniej w Wiśle Kraków i Legii Warszawa. Skład wzmocnili Brazylijczyk Vinicius Veneranda z drugiej drużyny Miedzi Legnica, Łukasz Soszyński z Arki Gdynia i Seweryn Dybizbański. Pierwsze profesjonalne kontrakty podpisali juniorzy Mateusz Zientarski i Konrad Sitko.

Doszło do zmian w strukturze właścicielskiej Lechii. Do tej pory wszystkie udziały należały do Karola Krępy z branży budowlanej. - Lechia od teraz ma ośmiu współwłaścicieli. Do Karola Krępy dołączyli: Andrzej Mądroszyk, Marcin Zegzuła, Arkadiusz Szmigiel, Marek Mazur, Michał Zelisko, Maciej Murawski oraz Konrad Komorniczak. Prezesem w dalszym ciągu pozostaje Maciej Murawski, a nowym wiceprezesem został Marcin Zegzuła.

- Nowi współwłaściciele zaangażowali się nie tylko finansowo, ale i emocjonalnie, a to bardzo ważne - przekonywał na konferencji prasowej prezes Murawski. - Przed rundą zasadniczą nastroje są bojowe.

Lechia liczy, że szybko nabierze rozpędu i ocali ligowy byt. Pierwszy test już w sobotę 12 marca, i to niełatwy. O godz. 13 zielonogórska drużyna zagra w Lubinie z drugą drużyną Zagłębia. Przeciwnik jest bardzo wymagający, jest wiceliderem w tabeli. Relację z meczu można obejrzeć na stronie zielonogórskiego klubu.

Przypomnijmy, że w tej samej grupie w trzeciej lidze grają także Carina Gubin (11. miejsce) i Warta Gorzów (16. miejsce).

