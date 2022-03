Od wybuchu wojny na Ukrainie to już trzeci transport z Niemiec – mówi Eleonora Szymkowiak, radna PiS, która uruchomiła budkę z pomocą dla walczącej Ukrainy pod zielonogórskim ratuszem. – Znaleźli informację o moim kiosku i jakoś ruszyło. Z inicjatywą wyszli tamtejsi Polacy, a Niemcy podchwycili.

Zielona Góra, miejski magazyn pomocy Ukrainie, al. Zjednoczenia. Transport z pomocą z Kolonii w Niemczech. Marzec 2022 r. Fot. Archiwum prywatne

W sobotę (12 marca) przyjechało kilka busów z Frankfurtu nad Menem. Rozładowały się w magazynie miejskim przy al. Zjednoczenia. – Jadą prawie 800 km i pomagają przy rozładunku. Świetni ludzie Przywożą świetne rzeczy dla dzieci – odżywki, oliwki, pampersy, szampony, mydła czy lekarstwa – chwali Szymkowiak.

Do Zielonej Góry dotarł też transport z niemieckiej Kolonii. - Razem ze znajomymi i rodziną zorganizowaliśmy w Kolonii w dzielnicy Porz, zbiórkę dla Ukrainy. Darów nazbieraliśmy bardzo dużo. Wszystko zostało zawiezione do centralny magazynu przy al. Zjednoczenia. Wszystko się udało dzięki firmie Ambro Logistick, która to przewiozła oraz Fan Clubowi Deutschland, bo zasponsorował transport. Wszystko dla Ukrainy – pisze do „Wyborczej" Tomasz Jarczyk.

