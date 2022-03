Konwój z ukraińskimi uchodźcami wyruszył z Nowej Soli. - Pięć busów i pięć samochodów osobowych, pełnych matek z dziećmi, ruszył aż pod francuską granicę. Wielkie podziękowania dla właściciela Złotego Łanu [hotel i restauracja na przedmieściach Nowej Soli – red.] i dwóch rodzin, które na tę noc przygarnęły pod swój dach trzy rodziny – pisze w sieci senator Wadim Tyszkiewicz.

Nowa Sól, niemieckie busy z oklic Sarbrucken pomocą dla uchodźców z Ukrainy, marzec 2022 r. Fot. Archiwum Wadim Tyszkiewicz. FB

Do Niemiec wyjechało 35 uchodźców z Ukrainy. Trzy rodziny zostały w Nowej Soli. Mam niedzielę na znalezienie im dachu nad głową. - Na szczęście dobrzy ludzie pomagają. Nie musiałem długo prosić. Po nieprzespanych nocach i po przejechaniu 1800 km (30 godzin), dzięki dobrym ludziom mogli zasnąć w czystej pościeli i spokoju. Przed nimi jeszcze 1000 km (10 godzin) – pisze Tyszkiewicz.

- My robimy to i pomagamy sami, bez żadnej instytucjonalnej czapy. Bardzo wielu Polaków ma w sobie gen współczucia i pomagania. Najpierw przyjechały cztery busy z Niemiec pełne pomocy. Tak jak my w Nowej Soli, tak i w małym miasteczku obok Sarbrucken, bez federalnej czapy, ludzie sami się skrzyknęli, zebrali pieniądze i dary. My je tu przejęliśmy i przewieziemy na Ukrainę swoimi kanałami. Bez państwa, które zajmuje się przede wszystkim statystykami. Nie ma na to czasu. Ludzie potrzebują pomocy tu i teraz. No to pomagamy – tłumaczy senator.

I zastrzega: nie robię tego dla poklasku, robię to od serca i dlatego, że taki jestem. Nie robię selfi z uchodźcami (chyba że na ich prośbę), nie obfotografuję się na tle pozyskanych darów. Ja, jak bardzo, bardzo wielu Polaków po prostu robię swoje. A prośba do tych, co nic nie robią, a tylko krytykują, żeby chociaż nie przeszkadzali. Ludzi dobrej woli jest na szczęście więcej.

