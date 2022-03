Mamy miejsca noclegowe dla uciekających przed wojną – tel. 600 990 394. Wszystkim osobom zapewnimy całodobowe zamieszkanie, wyżywienie, odzież oraz środki czystości. Nie przyjmujemy używanej odzieży oraz obuwia!!! – informuje Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Sylwia Grzyb, rzecznik Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, marzec 2022 r. Fot. Artur Łukasiewicz/ Agencja Wyborcza.pl

Od początku agresji Rosji na Ukrainę diecezjalny Caritas dał schronienie ok. pół tysiąca matek z dziećmi, które uciekły z Ukrainy przed wojną. Blisko 200 uchodźców mieszka w domach rekolekcyjnych m.in. w „Jackówce" w seminarium w Paradyżu pod Świebodzinem, Lubniewicach, Rokitnie, Gorzowie i mieszkaniach prywatnych. Caritas zapewnia noclegi, wyżywienie, ubrania i środki czystości.

- Telefon właściwie nie milknie. Dziś miejsc w domach rekolekcyjnych już nie ma, choć sytuacja jest dynamiczna. Część śpi w nich kilka dni i wyjeżdża do Niemiec lub znajduje mieszkania i pokoje u mieszkańców. Są uchodźcy, których przyjmują parafie w Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Sulęcinie i wielu innych. Mamy bazę kontaktów, do proboszczów zgłaszają się chętni do przyjęcia całych rodzin. Można dzwonić do nas, choć najprościej wysłać maile – mówi Sylwia Grzyb, rzecznik Caritasu. Można pisać na: sgrzyb@caritas.pl.

Biuro Caritasu w Zielonej Górze zapewnia także ukraińskim uchodźcom pomoc psychologów – tel. 533 329 677 i 533 326 639 oraz prawną - tel. 791 391 851. Pomaga załatwiać sprawy urzędowe, a nawet pracę.

- Współpracujemy z głównymi punktami pomocy, z marszałkiem, wojewodą. Znajdujemy lokum dla ludzi z hali sportowej MOSiR przy ul. Urszuli – dodaje rzecznik Caritasu.

„Jesteście bezpieczni"

- Najgorsza jest bezradność, gdy uciekający przed wojną proszą o kontakt z najbliższymi na Ukrainie, którzy walczą, żyją w bombardowanych miastach. A tam nie ma prądu i zasięgu. Nie wystarczy pocieszać, że jeszcze trochę, odezwą się. Bo sporo kobiet z dziećmi jest przekonanych, że to tylko na chwilę, tydzień, dwa, przeczekają i wrócą. Nie dopuszczają myśli, że ich domów już nie ma i to się szybko nie skończy. Uspokajamy, najważniejsze, że wy jesteście bezpieczni – opowiada Grzyb.

Pomoc w magazynach Caritasu

Trwa zbiórka pomocy dla Ukrainy – żywności, środków sanitarnych i chemicznych, zabawek, pościeli, wyprawek szkolnych dla dzieci. Działają magazyny przy ul. Dworcowej 21 w Zielonej Górze i Towarowej 6a w Gorzowie. Są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

- Wolontariusze pracują bez wytchnienia nawet po 10-12 godzin. To jest ciężkie doświadczenie dla na wszystkich – mówi Sylwia Grzyb.

