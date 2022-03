Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Kościół greckokatolicki znajduje się przy ul. Boduena, tuż przy ul. Zamkowej. Został poświęcony w 2008 r., mieści się w części dawnej wytwórni win musujących Fritza Briegera.

W niedzielę odwiedziliśmy kościół podczas charytatywnego spaceru winiarskiego dla Ukrainy. Zielonogórska "Gazeta Wyborcza" zorganizowała go razem z Fundacją Tłocznia. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Gwiazda z Nieba i Ośrodka Oparcia Społecznego w Nowej Soli zbierali pieniądze na rzecz dzieci na Ukrainie. Uczestnicy spaceru wrzucili do puszek 3057,5 zł.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Parafia liczy ok. 200 rodzin, wśród parafian jest wielu Ukraińców. - Do kościoła coraz częściej przychodzą też uchodźcy, którzy w ostatnich dniach uciekają do Polski z Ukrainy - mówił ks. Julian Hojniak, proboszcz parafii pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Boduena.

Parafia prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, m.in. artykułów higienicznych i żywności. Można zostawiać je w kościele przy ul. Boduena. Będą przekazane uchodźcom z Ukrainy.

Jakie artykuły są potrzebne? Konserwy mięsne i rybne, pieczywo chrupkie, cukier, sól, makaron, mąka, olej, czekolada, batony, chusteczki nawilżane, mydło, szampon, pasta do zębów i szczoteczki, latarki, baterie, świece, zapalniczki, zapałki, tabletki przeciwbólowe, bandaże, plastry.

