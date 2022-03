Dima i Oleksandr wyjechali z Żagania na początku marca. Wrócili do ojczyzny, żeby walczyć. Nim to się stało, musieli znaleźć wyposażenie – porządne buty, mundury, hełmy. Chcieli też zawieźć sprzęt, leki i środki opatrunkowe, których na Ukrainie brakuje najbardziej. Z pomocą Polaków się udało. Żaganianie odwieźli ich do granicy ukraińskiej, tam mężczyźni wstąpili do armii.

Zawodnicy żagańskiej klasy B jadą walczyć na Ukrainę

Dima i Oleksandr są zawodnikami Beskidu Bożnów grającego w żagańskiej klasie B. Dima ma 31 lat. Do Polski przyjechał cztery lata temu. Na początku pracował w firmie budowlanej. Potem kolega z pracy zaproponował piłkarskie treningi w Beskidzie. Dima jest zawodnikiem drużyny do dziś, bo nikt kontraktów z Ukraińcami mimo wojny nie rozwiązał.