25 marca 1957 roku zachodnioeuropejskie państwa podpisały Traktaty Rzymskie i utworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą, czyli zalążek Unii Europejskiej, jaką znamy dziś. To wydarzenie zapoczątkowało najdłuższy okres pokoju w historii Europy.

Z okazji narodzin Unii, lubuski KOD organizuje w Zielonej Górze akcję "Śpiewamy Odę do radości - Ukraina w UE". Oda z finałową kantatą IX symfonii Beethovena stała się hymnem Unii Europejskiej. - W Zielonej Górze będziemy rozdawali ulotki z tekstem "Ody do radości" w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, tak aby uczestnicy mogli się włączyć do wspólnego śpiewu – mówi Dariusz Nocek.