Niedzielski zniesienie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa ogłosił w czwartek na konferencji prasowej. Poinformował, że w Polsce od 28 marca nie będzie obowiązywał już nakaz noszenia maseczek (w ostatnich miesiącach dotyczył już tylko zamkniętych przestrzeni publicznych - sklepów, komunikacji miejskiej, kin, hal sportowych itd.). Wyjątkiem będą szpitale i inne placówki lecznicze. Tam obowiązek noszenia maseczek będzie podtrzymany.

- Znosimy też izolację domową oraz wszelkie obostrzenia dotyczące izolacji dla osób przyjeżdżających do Polski. Osoby chore powinny izolować się same w domu. Nie będzie już tym zarządzał sanepid. Natomiast jeżeli będą się pojawiały duże ogniska, sanepid będzie nadal władny, by nałożyć izolację - powiedział minister zdrowia.

Niedzielski argumentował, ze tempo spadku liczby zakażeń od kilku dni jest większe niż 10, a nawet 20 proc. Średnia dobowa spadła poniżej 10 tys. przypadków.

- Uważnie obserwowaliśmy to, co się dzieje z nowymi chorymi. Chodziło o powrót wszystkich dzieci do szkół i napływ uchodźców. Z naszej perspektywy oba te zjawiska nie przyczyniły się do przełamania tendencji spadkowej - wyjaśnił.

I dodał, że pomimo bardzo wysokiej fali zachorowań liczba hospitalizacji nie przekroczyła w trakcie piątej fali 20 tys. - Odporność populacji polskiej to według ostatnich badań 90-95 proc. To oznacza, że jesteśmy odporni jako społeczeństwo i to uprawnia nas do podejmowania nowej decyzji - stwierdził Niedzielski.

