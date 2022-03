Złośliwi powiedzą, że koszykarze Zastalu wyglądali na boisku, jakby w końcu dostali wypłatę, ale głupie żarty odłóżmy na bok. Dziś zagrali naprawdę świetny mecz. Wszyscy zauważą, że urządzili sobie kanonadę i rozstrzelali rywali zza łuku, notując blisko 53 proc. skuteczności za trzy (18/34) - w tym aż sześć rzutów na osiem prób trafił wchodzący z ławki DeVoe Joseph. Nie ten element był jednak w tym meczu najważniejszy.

Po pierwsze Zastalowcy bardzo sumiennie i z dużym zaangażowaniem pracowali w obronie. Wysoko biegali do zasłon, wywierali presję na gracza z piłką i potrafili sobie efektywnie pomóc. Czasem stosowali nawet pressing na całym parkiecie, i to będąc na prowadzeniu (wow!). Gości udało się sprowokować do popełnienia aż 18 strat. Nieocenione były długie ręce Devyna Marble'a, wyłuskiwał piłki w obronie pick'n'rolla aż miło. Nowy ulubieniec publiczności po raz kolejny grał z dużą uwagą i troską o dobro zespołu, ale oprócz tego - zgodnie z naszym życzeniem - częściej poszukiwał zdobyczy punktowych. Amerykanin skończył mecz z linijką: 16 pkt (5/10 z gry), 3 asysty, 2 przechwyty, 2 bloki.