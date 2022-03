Nowy czas już obowiązuje. W nocy z 26 na 27 marca przesunęliśmy zegarki o godzinę do przodu (z drugiej na trzecią).

Dziś łatwo zapomnieć o zmianie czasu. Zmienia się automatycznie w naszych komputerach, smartfonach czy w urządzeniach AGD. Zmiana czasu najwięcej zamieszania sprawia w komunikacji.

- 12 składów PKP Intercity, które będą w noc przejściową w trasie, dotrze do stacji docelowej zgodnie z założoną w rozkładzie godziną. Czas letni będzie obowiązywać do końca października – informuje PKP Intercity i publikuje listę pociągów z „nocy przejściowej". - Pasażerowie rozpoczną podróż według czasu zimowego, a zakończą według czasu letniego, docierając do miejsca docelowego zgodnie z godziną podaną na bilecie.