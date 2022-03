Linia nr 22 należy do jednych z najstarszych w historii MZK. Od wielu miesięcy autobusy z Zielonej Góry do Zawady jeździły przez Chynów i omijały główną ul. Poznańską. Na pomysł skarżyli się mieszkańcy Chynowa, czuli się wykluczeni.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

MZK posłuchał skarg i od 1 kwietnia zmienia trasę tej popularnej linii. - Zmiana trasy linii nr 22 podyktowana jest powtarzającymi się wnioskami o przywrócenie jej przebiegu przez ulicę Poznańską i obsługę przystanków „Zawada Chmielna". Na wnioski mieszkańców zostają wprowadzone zmiany w układzie linii autobusowych na obszarze Chynowa, Zawady, Krępy i Jan – zapowiada przewoźnik.

Autobusy linii nr 22 będą kursowały od następnego miesiąca na trasie: - Dworzec PKP - Staszica - Sulechowska – Poznańska (Chynów) - Zawada - Krępa – Os. Kolorowe – Chynów (pętla).

Do Jan i Zawady dojedzie dodatkowo także autobus nr 1 (popularna linia do Chynowa). - Pierwszy kurs z Jan o godz. 4.52 oraz ostatni do Jan o godz. 22.36 będzie realizowany w ramach linii nr 1 w relacji Jany-Jędrzychów – informuje miejski przewoźnik.

Ponadto od 1 kwietnia MZK wprowadza także inne zmiany:

wybrane kursy na liniach 1 i 9 będą realizowane przez pętlę Jędrzychów działki;

wprowadzona zostaje korekta rozkładów jazdy linii nr: 0, 10, 17, 29 i 44;

kurs linii nr 8 z pętli przy ulicy Zawadzkiego o godz. 4.17 w dni robocze i soboty zostaje zamieniony na kurs linii N1 w relacji Zawadzkiego „Zośki" – Dworzec Główny.

