Zielonogórska policja mówi o potężnym ataku cyberoszustów. - Niemal każdego dnia do zielonogórskiej komendy wpływają zawiadomienia od osób, które otrzymały podejrzane SMS-y, wiadomości mailowe lub wiadomości w popularnych komunikatorach internetowych - wylicza podinspektor Małgorzata Barska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Do postów, SMS-ów i mejli oszuści dołączają pomocny link, który jest pułapką. - Po kliknięciu w linki wyświetlają się strony łudząco podobne do stron bankowych płatności elektronicznych. Kiedy się tam zalogujemy, przestępcy przejmą nasze dane do logowania i w ten sposób uzyskają dostęp do konta. Natychmiast logują się na nasze konto i dokonują przelewów, kradnąc wszystkie pieniądze - uczula policja.

Policja przestrzega także przed oszustwami na blik. Przestępcy - wyjaśniają policjanci - podszywają się pod naszych znajomych i wysyłają "niewinną" wiadomość z prośbą o pożyczkę. - Oszukana osoba generuje w swojej aplikacji bankowej kod do płatności i niczego nieświadoma przesyła go oszustowi, który natychmiast wypłaca te pieniądze w bankomacie. Dlatego - jeżeli dostajemy taką wiadomość, zadzwońmy do znajomego i zapytajmy, czy rzeczywiście prośba o pożyczkę pochodzi od znanej nam osoby - mówi podinspektor Barska.

REKLAMA

CZYTAJ TAKŻE: Kubicki i PiS kontra PO, czyli w ratuszu nic nowego. Co podjęli radni w krótkich przerwach między obrzucaniem się błotem?

CZYTAJ TAKŻE: Nowe technologie: Twój podpis stracił rację bytu. Nie ma rady, witamy w cyfrowym świecie [ROZMOWA]