Akcję zainicjowała popularna blogerka Beata Borucka, bardziej znana jako „Mądra Babcia". W ramach mądrego "babciowania" działa ok. 300 tys. babć z całego kraju. - Załóż szpilki, wyskocz z kapci, wstąp do Klubu Mądrej Babci – zachęca autorka od lat. Teraz z twórcami platformy SeniorApp chce uaktywnić polskie seniorki, by jeszcze bardziej zaangażowały się w pomoc dzieciom i mamom z Ukrainy, które znalazły się w Polsce po napaści Rosji na ich kraj.

