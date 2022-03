W styczniu podczas 30. finału, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na dziecięcą okulistykę w polskich szpitalach pod hasłem "Przejrzyj na oczy!". W kweście brało udział ponad 120 tys. wolontariuszy. Działało ok. 1,6 tys. lokalnych sztabów.

Oficjalne puszki 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zdjęcie ilustracyjne) fot. Sztab WOŚP ZG

Poznaliśmy ostateczne wyniki zbiórki. WOŚP zebrała 224 mln 376 tys. zł. To najwięcej w 30-letniej historii Orkiestry. - Nie chodzi o rekordy, ale o to, by pokazać, że jesteśmy – mówił podczas podsumowania Jerzy Owsiak, szef fundacji.

Pieniądze pójdą na zakup sprzętu do 25 ośrodków z oddziałami okulistyki dziecięcej w 17 miastach. W szpitalnych oddziałach okulistycznych lekarze rocznie przeprowadzają kilkaset trudnych operacji, m.in. usuwania zaćmy.

Przypomnijmy. Podczas tegorocznego finału WOŚP w Zielonej Górze zebrano ponad 416 tys. zł (346,9 tys. zł w puszkach i na aukcjach i 69,4 tys. zł do eSkarbonek).

Dziś fundacja Jurka Owsiaka angażuje się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy, kupuje i wysyła sprzęt medyczny do ukraińskich szpitali. WOŚP liczy, że wartość pomocy sięgnie 35 mln zł.

- Nasza pomoc dla Ukrainy ruszyła natychmiast. Kupujemy sprzęt, bo na tym znamy się najlepiej. Nasze sztaby pod każdą szerokością geograficzną zbierały dary dla Ukrainy. To jest doświadczenie społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla Owsiak.

