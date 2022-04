Część czytelników zwracała nam już uwagę, że sformułowanie "park kieszonkowy" to językowy koszmarek, ale w tym artykule posłużymy się nim parę razy, bo tak właśnie świeżo ukończoną inwestycję na placu Pocztowym nazywają władze miasta.

Tenże park kieszonkowy do użytku mieszkańców oddano przed paroma dniami. Obiekt wywołał ogromne kontrowersje. Wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie: co to ma wspólnego z parkiem?

Wkurzają się, że pod atrakcyjnym hasłem stworzenia "parku" wykarczowano rosnące tam od lat - i niestety niespecjalnie lub w ogóle niepielęgnowane przez miasto - krzewy. W tym cenne rajskie jabłonie, które widać na archiwalnym zdjęciu po prawej stronie (słabo, ale lepszego zdjęcia nie mamy; jabłoń widać też na jednym z kolejnych zdjęć u dołu, które na Facebooku zamieścił jeden z mieszkańców - ma charakterystyczne, różowawe liście)