O dużym pożarze powiadomił Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w nadleśnictwie Lubsko.

Pożar w nadleśnictwie Lubsko, kwiecień 2022 r. Fot. Paweł Mrowiński/OEPL Jeziory Wysokie

Pożar wybuchł w poniedziałek. - Zaczął się od suchych łąk. Przy silnym wietrze szybko przeniósł się do lasu. Prawdopodobnie było to podpalenie – tłumaczą leśnicy z Jezior. I zaznaczają: - To największy pożar w naszym nadleśnictwie od 15 lat. Objął obszar blisko 20 ha, w tym niestety, ok. 13 ha lasu.