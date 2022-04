Komunikat opublikował portal press.pl, zajmujący się mediami. Czytamy:

Minęło pięć miesięcy, odkąd policja weszła do mieszkania dziennikarza i zarekwirowała laptop objęty tajemnicą służbową. Do tej pory sąd nie zajął się sprawą.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

- Nadal nie ma terminu rozpatrzenia przez sąd zażalenia na zatrzymanie laptopa - informuje wicenaczelny "Gazety Wyborczej" Mikołaj Chrzan.

REKLAMA

W styczniu posiedzenie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze odwołano dzień przed rozpatrzeniem sprawy z powodu choroby sędzi. Podobnie było z posiedzeniem zaplanowanym na 18 lutego.

2 października ub.r. policja bez nakazu sądu weszła do mieszkania dziennikarza Piotra Bakselerowicza i zabrała laptop mogący zawierać treści objęte tajemnicą dziennikarską. Komenda Stołeczna informowała, że działania podjęto w związku z groźbami karalnymi skierowanymi do jednego z polityków PiS z numeru IP przynależnego do adresu zamieszkania dziennikarza.

Dziennikarz zaprzeczył, że ma cokolwiek wspólnego z wpisami. W grudniu warszawska prokuratura oddała sprawę Piotra Bakselerowicza prokuraturze w Zielonej Górze. Do tej pory nie zapadła żadna decyzja.

REKLAMA

CZYTAJ TAKŻE: Policja w mieszkaniu dziennikarza "Wyborczej". Prokuratura zwleka i odsyła laptopa

CZYTAJ TAKŻE: Poseł i dziennikarz. Gdzie byli, gdy ktoś wysłał groźbę "wkrótce cię zamorduję"