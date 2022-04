Devyn Marble odmienił oblicze drużyny, tej drużyny. To zawodnik, który ma wszystko, wnosi ogrom korzyści dla zespołu po obu stronach parkietu. Może pokryć w zasadzie wszystkie pozycje, a w ataku jest prawdziwym liderem - kozłuje i rzuca tylko wtedy, gdy to potrzebne. Widzi kolegów. Do tego ma stalowe nerwy. Na jego koncie 20 pkt na skuteczności 8/13 z gry. Dołożył osiem asyst, trzy zbiórki, po jednym bloku i przechwycie, wymusił pięć przewinień.

Teraz Oliver Vidin ma obecnie w składzie trzech graczy, którzy potrafią zrobić coś z niczego - Marble'a, Nenadicia i Zyskowskiego. Bardzo tego potrzebował do preferowanej przez siebie gry pick'n'roll. Najważniejsze jest to, że przynajmniej dwóch z tej trójki może mieć przez cały mecz na parkiecie.